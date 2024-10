La présentation de la nouvelle MINI John Cooper Works est imminente, au pluriel car, selon la société, il y en aura plus d'une. Elles seront dévoilées au prochain Mondial de l'Automobile de Paris, prévu du 14 au 20 octobre, avec une formule totalement nouvelle par rapport à leurs prédécesseurs. Voici les premières informations.

Une gamme de voitures sportives

L'arrivée de la nouvelle MINI JCW est un moment très attendu par de nombreux passionnés, qui les achètent et les personnalisent dans les moindres détails depuis des années. La nouvelle berline et le Countryman pourraient bien faire leurs débuts au Mondial de l'Automobile de Paris, avec un style spécifique, des jantes en alliage uniques et de nombreux détails typiques de la version la plus sportive de la gamme.

La nouvelle MINI John Cooper Works (2024) a été présentée pour la première fois aux 24 heures du Nurburgring.

La plupart des informations à son sujet n'ont pas encore été dévoilées, à l'exception d'une photo que vous pouvez voir en couverture et qui ne montre qu'une double signature lumineuse. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au niveau mécanique, elles seront 100 % électriques, avec des puissances probablement plus élevées que toutes les MINI sportives que nous avons vues jusqu'à présent.

La 3 portes, en particulier, a déjà été montrée en direct en Chine, avec un style spécifique et un moteur zéro émission d'une puissance impressionnante de 258 ch, des caractéristiques qu'elle pourrait conserver pour l'Europe également.

AVEC MINI JCW E, photos du modèle présenté en Chine

Et les thermiques ?

Ce qui n'est pas encore tout à fait clair au sujet de la nouvelle MINI JCW, c'est de savoir si elle sera également présentée à l'avenir dans une version thermique, basée sur la plateforme de combustion et avec le moteur à essence classique B48 de 2,0 litres, réglé par le département sportif pour obtenir les meilleures performances possibles.

L'hypothèse n'est pas si impossible, étant donné que la société a choisi les dernières 24 heures du Nurburgring pour lever le voile sur la version piste de la 3 portes, encore largement camouflée mais dans ce cas équipée du moteur à combustion (et de nombreux détails anticipant le style de production). Il ne nous reste plus qu'à attendre une semaine pour en savoir plus.