Bugatti a développé un nouveau châssis pour l'hypercar Tourbillon. Mais l'évolution de la réglementation et une nouvelle transmission hybride ont empêché le constructeur automobile de réutiliser la plate-forme sur laquelle reposaient la Veyron et la Chiron.

Les résultats sont pourtant extraordinaires, comme en témoignent les photos et la vidéo que Bugatti vient de publier en se concentrant précisément sur le châssis nu de la Tourbillon.

Le défi : aller au-delà de la Chiron

Dire que les ingénieurs ont dû relever un défi pour tout emballer serait un euphémisme. Le briefing pour la Tourbillon prévoyait une voiture pas beaucoup plus grande que la Chiron, mais avec un moteur V16 associé à un moteur électrique et une transmission à double embrayage, un essieu avant à double moteur et des batteries pour tout faire fonctionner.

Le châssis de la Bugatti Tourbillon, vu de l'arrière

Le V16 est plus long que l'ancien moteur W16 de Bugatti et tous les composants électriques prennent également beaucoup de place.

La marque a rapproché le V16 de la cloison arrière, avec des réservoirs de carburant de chaque côté ; les batteries sont configurées en "T" derrière les sièges et dans le tunnel central ; ces derniers ont été rapprochés et fixés pour réduire la surface frontale. Les pédales et le volant sont reculés vers le conducteur tandis que le moteur électrique avant est situé juste derrière le (petit) coffre. Malgré tout, l'empattement de la Tourbillon est plus long, d'une centimètre, que celui de la Chiron et la ligne de toit est encore plus basse.

Suspensions imprimées en 3D

Une innovation importante pour garder les dimensions sous contrôle est le diffuseur en fibre de carbone qui agit comme une structure de protection arrière, éliminant le besoin d'un faisceau séparé. Il y a d'autres détails surprenants.

Bugatti Tourbillon, le châssis en détail

La Tourbillion est équipé de huit radiateurs et en termes de suspension, et utilise des triangles "squelettisés" imprimés en 3D par Divergent, la société qui a créé la Czinger 21C.