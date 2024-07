Si vous avez commandé une Bugatti Bolide, sachez que vous n'aurez plus à attendre très longtemps avant de pouvoir mettre la main sur votre hypercar.

En effet, dans une nouvelle vidéo postée sur sa page officielle Instagram, Bugatti fait savoir que les essais sur piste des premiers exemplaires de série de sa créature la plus extrême qui soit ont commencé.

Pas de compromis

Le constructeur français n'a pas ménagé ses efforts pour apporter les derniers ajustements aux réglages de la Bolide, mettant l'hypercar à l'épreuve même par temps de pluie et sur un asphalte détrempé. Rien n'a donc été laissé au hasard pour les clients qui vont se retrouver aux commandes d'une véritable bête à plus de 4 millions d'euros à utiliser exclusivement entre les trottoirs et les rails pour ceux qui emmèneront leurs machines sur circuit.

Construite sur une monocoque en fibre de carbone développée en collaboration avec Dallara et conçue selon les spécifications des classes LMH et LMDh de la FIA, la Bolide s'appuie sur un 8.0 W16 développant 1 850 ch si vous faites le plein avec de l'essence à 110 octanes, alors que si vous utilisez de l'essence à 95 octanes, vous devrez vous « contenter » de 1 600 ch.

Au total, c'est 250 ch de plus que la Chiron. Et il ne faut pas oublier que la W16 doit déplacer une caisse de seulement 1 240 kg, soit 550 kg de moins que le modèle dont elle est dérivée.

40 chanceux dans le monde

La vitesse de pointe de 380 km/h n'est pas un record absolu, mais reste impressionnante. Ce qui compte vraiment dans la Bugatti, c'est l'expérience de conduite, qui est comparable à celle des voitures de course les plus performantes de la planète.

Dans les virages, la Bolide peut atteindre 2,5 G, tandis qu'en ligne droite, la force d'appui générée par les nombreuses solutions aérodynamiques est capable de coller à l'asphalte la Bugatti, qui promet d'être une hypercar vraiment exceptionnelle. Et exclusive. Oui, parce qu'elle ne sera produite qu'à 40 exemplaires.