Earl Simmons - connu sous son nom de scène DMX - est récemment décédé des suites de complications liées à une crise cardiaque. Il était l'un des rappeurs les plus populaires de tous les temps. Et le cortège funéraire a été à la hauteur de ce que DMX représentait dans la communauté hip-hop.

Les obsèques se sont déroulées le 24 avril 2021, et mettaient en scène un monster truck suivi d'une flopée de motos pour accompagner DMX lors de son dernier voyage. Un corbillard de choix a été sélectionné, un Ford F-250 équipé de tous les accessoires d'un monster truck. En plus des gros essieux et des pneus, le pick-up était orné de la phrase "long live DMX" (longue vie à DMX) et du logo des Ruff Ryders.

Sur le chemin du Barclays Center à Brooklyn, à New York, son cercueil rouge rubis a pris place à l'arrière du pick-up. Les fans du monde entier ont pu assister à la procession grâce à une retransmission en direct mise en place par BETNetworks.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde du hip-hop, la carrière de Simmons a débuté dans les années 1990, où il a été rapidement reconnu pour son style brut et expressif ainsi que pour sa personnalité pleine d'entrain. Bien que son approche soit peu orthodoxe, les fans l'aiment parce qu'il avait son propre style. À ce jour, il reste le seul rappeur dont les cinq premiers albums studio se sont hissés au sommet et le seul artiste dont deux projets ont été certifiés platine en une seule année - et ce, à titre posthume.

Alors que la cérémonie était limitée aux amis et à la famille, le cortège était un véritable spectacle avec des milliers de motos et de voitures qui accompagnaient la légende du hip-hop jusqu'à sa dernière demeure. Outre son succès en tant qu'acteur et rappeur, DMX restera dans les mémoires pour ses nombreux actes de bonté et de compassion.