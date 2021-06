Miami, 10 juin, 2021 - Motorsport Network LLC a conclu un accord ferme pour l'acquisition d'European Sport Communication (ESC), qui étendra sa division Motorsport Tickets avec des forfaits VIP pour les rallyes. Motorsport Tickets est le site incontournable pour les billets haut de gamme, les forfaits de voyage et les expériences exclusives pour les fans de sport automobile.

European Sport Communication a été créée en 1999 par Bernard Occelli, vainqueur du Championnat du monde des rallyes de la FIA en 1994 en tant que copilote de Didier Auriol. ESC propose des expériences inoubliables en amenant ses invités à des points de vue privilégiés, dans des lieux à couper le souffle, avec des vols en hélicoptère et des escales gastronomiques. La gamme de services comprend des solutions d'hospitalité VIP personnalisées, des "expériences inside" et des perspectives exclusives sur le sport avec une excitation incomparable.

En tant que "partenaire officiel d'hospitalité du Championnat du monde des rallyes de la FIA", ESC entretient des relations étroites avec Hyundai Shell Mobis World Rally Team, TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, Citroën Racing, Peugeot Sport, Michelin, Wolf Lubrications et bien d'autres.

Les activités d'ESC viendront compléter la gamme de produits proposés aujourd'hui par Motorsport Tickets, notamment la Formule 1, le MotoGP, le Championnat du monde d'Endurance, les 24 heures du Mans, la NASCAR, le DTM et l'Isle of Man TT, et permettra à Motorsport Tickets d'étendre ses offres interentreprises, telles que les programmes d'accueil des compagnies et les forfaits VIP.

Alors que le monde sort de la pandémie de COVID-19 et que la fréquentation sur les compétitions reprend, cette acquisition en cours représente une opportunité bienvenue pour Motorsport Tickets de se développer dans le domaine du rallye.

Le fondateur et PDG d'ESC, Bernard Occelli, restera au sein de l'entreprise pour superviser la fusion et contribuer à faire de Motorsport Tickets une référence pour l'achat de billets et d'expériences VIP pour les événements de sport automobile.

Oliver Ciesla, responsable des opérations de Motorsport Network : "Connaissant Bernard et ses collègues depuis de nombreuses années, je suis très heureux de cet accord et je me réjouis du partenariat entre ESC et Motorsport Network. Grâce à notre organisation mondiale et à nos opportunités marketing, nous pouvons donner un coup de pouce à ESC dans les années à venir pour les aider à s'associer à davantage d'événements et à élargir leur offre.

En outre, notre offre existante sur Motorsport Tickets, qui permet aux fans et aux entreprises d'assister à des courses et à d'autres événements de sports mécaniques, bénéficiera fortement de l'expertise, des contacts et du savoir-faire d'ESC."

Bernard Occelli, fondateur et PDG d'European Sport Communication : "Après plus de 20 ans de croissance forte et continue, il est passionnant pour nous de faire partie d'une organisation beaucoup plus grande et nous sommes fiers d'avoir suscité l'intérêt d'un acteur mondial à croissance rapide comme Motorsport Network. Nos activités se complètent parfaitement et notre relation de confiance de longue date constitue une base solide et des conditions idéales pour unir nos forces. Grâce à notre passion commune pour les sports mécaniques et à nos atouts commerciaux communs, les deux parties bénéficieront rapidement de synergies permettant de saisir des opportunités commerciales plus importantes."