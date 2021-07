D'origine, on ne peut pas dire que l'Audi RS 7 Sportback est une voiture lente. Avec son V8 4,0 litres de 600 ch, elle est capable de pulvériser le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et de filer à une vitesse maximale de 280 km/h.

Les performances de l'Audi RS 7 Sportback sont amplement suffisantes pour le commun des mortels, mais pour certains, ce n'est toujours pas assez et il est donc indispensable de remplacer quelques pièces de série et d'effectuer une reprogrammation moteur pour accroître la puissance.

Galerie: Audi RS 7 Sportback par PowerDivision

3 Photos

C'est exactement ce qu'a fait ce propriétaire polonais qui présente ce qui est actuellement et sans doute l'Audi RS 7 Sportback la plus rapide au monde. Le monstre de 1050 ch et 1200 Nm de couple (Stage 3) est superbement mis en valeur par cette vidéo réalisée par Auditography. La sportive montre ce dont elle est capable avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,48 secondes ! Son chrono est digne d'une supercar, mais la RS 7 Sportback a l'avantage de pouvoir embarquer plus de deux passagers et d'y loger des bagages dans son grand coffre de 535 litres.

Outre une accélération de 0 à 100 km/h démentielle, cette Audi RS 7 Sportback ne semble présenter aucun signe de fatigue. Ainsi, le 100 à 200 km/h est expédié en seulement 4,63 secondes. On vous laisse imaginer les dépassements et autres insertions sur autoroute avec un engin pareil.

Parmi les changements opérés, des turbos plus volumineux et hybrides remplacent les originaux. Le système de refroidissement a également été revu avec des refroidisseurs intermédiaires personnalisés pour maintenir la mécanique à bonne température après de fortes sollicitations. Vous remarquerez que l'échappement a été changé par une ligne signée MG Motorsport. D'ailleurs, les canules d'échappement n'ont plus la même forme.

Retrouvez ci-dessous la liste des modifications :