En France, la voiture est un choix pour certains, une nécessité pour d'autres. À l'heure où les villes chassent peu à peu les voitures de leur centre au profit de mobilités plus douces, dans certains pays, la voiture semble encore bien ancrée comme mode de déplacement principal.

Selon une étude révélée par le comparateur d'assurance Confused.com, la France est loin derrière beaucoup d'autres pays européens concernant le nombre de voitures détenues pour 1000 habitants.

Le classement

Position Pays Voiture pour 1000 habitants 1 Luxembourg 681 2 Italie 663 3 Chypre 645 4 Pologne 642 4 Finlande 642 6 Estonie 598 7 Malte 597 8 Allemagne 574 9 Autriche 562 10 Slovénie 556 11 République Tchèque 554 12 Lituanie 536 13 Portugal 530 14 Espagne 519 15 Belgique 511 16 Grèce 504 17 Pays-Bas 499 18 France 482 19 Suède 473 19 Royaume-Uni 473 21 Danemark 455 22 République d'Irlande 454 23 Slovaquie 439 24 Croatie 425 25 Bulgarie 407 26 Hongrie 390 27 Lettonie 381 28 Roumanie 357 29 Macédoine du Nord 205

En tête, nous retrouvons le Luxembourg, un pays aussi petit que riche, avec un revenu par habitant parmi les plus élevés au monde. L'accès à l'automobile n'est donc logiquement pas un problème pour le Luxembourgeois moyen. En revanche, ce chiffre pourrait être très largement "dopé" par le nombre de sociétés basées au Luxembourg qui immatriculent plusieurs flottes de voitures de société pour d'évidentes raisons fiscales.

En deuxième position, nous retrouvons l'Italie qui compte 663 voitures pour 1000 habitants. En Italie, la voiture est un facteur culturel et social qui n'a jamais connu de crise majeure depuis le boom des années 1960. Soulignons également qu'il y a aussi un manque d'alternatives infrastructurelles dans une grande partie du pays, qui continue à s'appuyer principalement sur un réseau autoroutier ramifié.

Beaucoup de voitures anciennes

Pour le marché automobile, qui ne traverse pas la meilleure période de son histoire, la présence d'un si grand nombre de voitures est aussi un bon indicateur pour une relance de l'industrie, notamment avec la transition énergétique qui s'amorce.

D'autant plus que l'âge moyen des voitures en Europe continue de s'allonger. En France, l'âge moyen d'une voiture en circulation est de 11 ans, un chiffre qui se rapproche de nos voisins Italiens où l'âge moyen oscille autour de 12 ans. Et si l'âge moyen est de plus en plus élevé, c'est, d'une part, parce que les voitures sont de plus en plus fiables et, d'autre part, elles sont aussi de plus en plus chères.

Et c'est précisément au niveau du prix moyen d'achat d'une voiture neuve en France que l'on peut trouver une explication partielle de ces chiffres. Confused.com a en effet établi un classement des pays européens avec le prix moyen d'achat pour une voiture neuve. Et avec un tarif moyen de 25 800 euros, rapporté au revenu national moyen, l'achat d'une voiture neuve en France est aujourd'hui un luxe, et l'âge moyen des véhicules en circulation n'est pas encore prêt à diminuer.