En début de semaine, Emmanuel Macron appelait à un "petit geste" pour limiter le prix du carburant à la pompe, en particulier le diesel, particulièrement touché par les tensions sur les marchés après l'interdiction de s'approvisionner auprès des opérateurs russes.

Après avoir appliqué des remises en 2022, TotalEnergies a annoncé une mesure d'une autre nature pour cette année : un plafonnement du litre de carburant sous les 2,00 €, sur l'ensemble de l'année 2023.

"La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de TotalEnergies, en 2023 le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1,99 euros", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG du géant de l'énergie, au 20H de TF1.

"Dès samedi, le prix du super et du diesel sur les autoroutes sera au maximum à 1,99 euros chez TotalEnergies. Dans toutes les autres stations hors autoroute, ce sera le 1er mars."

"On ne va pas faire ça pour deux, pour trois mois, on le fait pour toute l'année."

Le prix va baisser dans 4 stations sur 10

La mesure sera appliquée dans les 3400 stations TotalEnergies en France et concernera le gazole et le SP95, mais pas le diesel Excellium et le SP98. Cette semaine, le carburant dépasse les 2,00 € dans 40% des stations-service du groupe, dans lesquelles le prix va donc baisser dans les prochains jours.

Patrick Pouyanné a précisé que les différentes remises mises en place par TotalEnergies, sur huit des douze mois de l'année, avaient coûté 600 millions d'euros au groupe.

Le coût de la mesure décidée pour l'année 2023 est plus difficile à estimer puisqu'il dépendra de l'évolution du prix du baril de pétrole et des coûts d'approvisionnement, également en hausse puisque les groupes pétroliers doivent mettre en place des liens avec de nouvelles régions du monde.