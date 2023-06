La Bentley Batur a été présentée en août 2022, après quoi la marque a commencé le développement sur route dans les mois qui ont suivi. Aujourd'hui, ce travail est officiellement terminé et la marque britannique va pouvoir commencer à produire les 18 exemplaires qu'elle destine à ses clients.

Bentley a construit deux Batur de "présérie" qui ont parcouru plus de 30 000 km d'essais en conditions réelles sur une période combinée de 58 semaines. La voiture "Zéro" est dotée d'une carrosserie éclatante "Purple Sector" et d'une calandre "Dark Titanium" brillante avec des éléments en cristal noir. La voiture Zero-Zero a reçu une carrosserie Marina Teal, et la marque l'a spécifiquement utilisée pour le développement en Europe et la conduite à grande vitesse sur des circuits fermés.

Galerie: Le développement de la Bentley Batur est terminé

La Batur comporte plus de 800 composants uniques qu'aucune autre Bentley n'utilise. Par exemple, la garniture intérieure comprend de l'or recyclé imprimé en 3D sur le cadran Charisma qui entoure le bouton marche/arrêt.

La Batur est la dernière Bentley à utiliser le moteur W12 biturbo de 6,0 litres de la marque, et la firme britannique lui fait tirer sa révérence avec panache. Cette version développe 740 chevaux au lieu des 710 chevaux des autres éditions. Les modifications apportées au moteur comprennent une admission d'air optimisée, des turbocompresseurs modifiés et des refroidisseurs intermédiaires modifiés. Les calibrations logicielles du moteur, de la transmission et du contrôle électronique de la stabilité diffèrent également de la configuration classique.

Ce coupé grand tourisme à tirage limité est équipé d'une suspension pneumatique, de barres antiroulis actives et d'une direction à quatre roues. La voiture dispose d'un vecteur de couple et d'un différentiel électronique à glissement limité pour gérer la puissance.

Les 18 Batur ont déjà trouvé leurs acheteurs, et les voitures ont été vendues pour un prix d'au moins 2 millions de dollars. Ces clients peuvent travailler avec la division de personnalisation Mulliner de Bentley pour personnaliser les couleurs et les matériaux de l'ensemble du véhicule. La marque s'efforce de rendre le modèle écologique en proposant un cuir qui utilise moins d'eau et d'aldéhyde que le tannage traditionnel. Un textile utilisant les sous-produits du processus de torréfaction du café est disponible, ainsi que du fil recyclé pour les tapis.

Il faut environ quatre mois pour fabriquer une Batur sur mesure, car une grande partie du travail se fait à la main. Bentley prévoit de livrer le dernier exemplaire à la fin de l'année 2024.

