Le nouveau bâtiment de Ferrari à Maranello sera prêt à la mi-2024. Il s'agira d'une usine "ultramoderne" en termes de durabilité, alimentée par des énergies "renouvelables" et extrêmement "flexibles."

Cela signifie qu'elle ne sera pas uniquement réservée à la production de voitures de sport à batterie, dont la première, la très attendue voiture 100 % électrique du Cavallino, sera dévoilée "au quatrième trimestre 2025".

"Très, très grande flexibilité" et "personnalisation" ont été les expressions les plus souvent utilisées lors de la conférence téléphonique, avec le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, et le directeur financier, Antonio Picca Piccon.

Purosangue, les commandes sont rouvertes pour 2026

Outre les résultats des chiffres semestriels et, en particulier, ceux du deuxième trimestre, le "très, très fort" fait référence à l'intérêt des meilleurs clients pour la SF90 XX et aux commandes, rouvertes pour "toute l'année 2026", du Purosangue.

Ferrari SF90 XX Stradale

Les livraisons du premier SUV de Maranello ont commencé au deuxième trimestre de cette année et selon Vigna, devraient s'accélérer au second semestre 2023, tout en restant "en dessous de 10%" de la production totale de Ferrari. "La demande continue d'être élevée et nous rassemblons les commandes pour la dernière file d'attente", a-t-il ajouté, "car après le lancement, la Purosangue a reçu 4 à 5 fois plus de demandes d'intérêt que ce à quoi nous nous attendions."

Ferrari Purosangue

Comme Maranello l'a souligné à plusieurs reprises, le choix stratégique de l'entreprise est de ne pas dépasser 20 % des livraisons totales de Ferrari avec la Purosangue.

La flexibilité est le mot d'ordre à Maranello

La "flexibilité" est industrielle et productive, mais pas seulement. Elle concerne également les stratégies commerciales, étant donné que l'impact de l'inflation pourrait se faire sentir sur les marges ("que nous voulons maintenir"), mais elle doit être gérée "avec beaucoup de prudence" afin de ne pas affecter le portefeuille de clients, qui est l'une des ressources les plus précieuses de Ferrari.

Ferrari Roma Spider

Au cours de cette première partie de l'année, la "personnalisation" a été l'un des "pivots" de la performance record des comptes de Maranello, grâce également au look carbone, "une tendance que nous voulons continuer à développer."

Ferrari s'engage donc de plus en plus sur la voie du sur-mesure automobile de haut niveau, confirmant la philosophie déjà exprimée lors de son introduction en bourse : un constructeur comparable en bourse non pas à d'autres constructeurs, mais à des géants mondiaux du luxe tels que LVMH ou Richemont.