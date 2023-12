Nom : Chrysler Atlantic

Débuts : Salon de l'auto de Détroit 1995

Moteur : Huit cylindres en ligne de 4,0 litres

Puissance : 360 chevaux

Type de transmission : Traction arrière

Dans les années 1990, Chrysler Corporation est une référence en matière de design. La famille LH de 1993 (Dodge Intrepid, Eagle Vision, Chrysler Concorde et LHS) a été saluée pour son design agressif, tout comme les compactes Dodge et Plymouth Neon, gaies et spacieuses. Mais le constructeur s'est également fait connaître pour ses voitures de démonstration de rêve, dont la plus célèbre est sans doute la Chrysler Atlantic.

Un concept né d'un voyage en Europe

Le concept a fait ses débuts au salon de l'automobile de Détroit en 1995, séduisant les spectateurs par son style rétro et ses proportions puissantes. Tom Tremont, l'un des concepteurs de l'Atlantic, a déclaré dans un épisode de Top Gear en 1995 que l'idée de la voiture était née en 1993, après que Bob Lutz, alors président de la société, et Tom Gale, responsable du design, soient revenus du salon de l'automobile de Francfort et du concours d'élégance de Paris. L'esquisse de Lutz sur une serviette de table pendant le voyage du retour est devenue un "billet gratuit pour les designers, qui ont ainsi pu exprimer leur émotion refoulée pour cette période romantique de la conception automobile", selon Tom Tremont.

Une carrosserie inspirée de plusieurs modèles existants

Le design final de la Chrysler est l'œuvre de Bob Hubbach, qui a également dessiné le concept de la Dodge Viper GTS, et témoigne clairement de ce romantisme et de ce flair dramatique. Une nervure centrale proéminente part du nez pointu et traverse le capot, le toit, le coffre et les vitres, rappelant la Bugatti Type 57SC Atlantic (qui a également donné son nom, évidemment). La calandre fendue rappelle une Delahaye Saoutchik de 1947, tandis que les passages de roues en ponton et les vitres latérales arrondies s'inspirent de la Talbot-Lago T150SS "Teardrop" de 1937.

Les roues de 21 pouces à l'avant et de 22 pouces à l'arrière sont massives pour l'époque, mais elles pâlissent en comparaison de certaines des roues que l'on trouvait sur les carrosseries d'avant la Seconde Guerre mondiale. Le design en forme de disque à ailettes emprunte plus que quelques notes à la Bugatti Type 41 Royale, ce qui est tout à fait approprié pour la lettre d'amour de Chrysler à l'époque.

Un intérieur moderne

Il en va de même à l'intérieur. Une ligne nette parcourt le tableau de bord et la console centrale sur toute sa longueur, reliant l'habitacle quatre places à l'extérieur. Une horloge analogique et un indicateur de température apparaissent sur la console centrale avec des cadrans en nacre, associés à la sellerie beige et rouge foncé pour donner à l'Atlantic une allure sophistiquée. Et bien que nous aurions aimé voir un tableau de bord en bois aux Chrysler Airflow et Imperial des années 1930, l'utilisation modérée de garnitures superflues permet à l'intérieur de l'Atlantic d'être relativement moderne, même après presque 30 ans. On ne peut pas en dire autant de nombreuses voitures d'exposition des années 1990.

Un concept construit pour rouler

Contrairement à de nombreux concepts actuels, dotés de minuscules moteurs électriques pour monter et descendre de scène, la Chrysler Atlantic a été conçue pour rouler en utilisant une version modifiée de la plateforme de la Dodge Viper. Sous le long capot se trouve un moteur à huit cylindres en ligne de 4,0 litres. Il a été construit à partir de deux moteurs quatre cylindres de 2,0 litres placés l'un à côté de l'autre. Le huit cylindres en ligne est un autre retour au luxe des années 1930, et il développe une puissance décente de 360 chevaux.

À l'arrière se trouve une boîte de vitesses automatique à quatre rapports provenant de la Chrysler LHS à traction avant, mais inversée à l'arrière, avec un robuste tube de couple traversant le tunnel central du moteur à la boîte de vitesses. La Plymouth Prowler reprendra plus tard le même schéma de motorisation, mais avec le V6 3,5 litres de la LHS au lieu du V8. Malgré la puissance raisonnable du moteur, l'Atlantic n'était pas particulièrement rapide, car la transmission n'était pas adaptée aux roues massives.

L'Atlantic n'a pas été sérieusement envisagée pour la vente, bien que les ingénieurs se soient assurés que le V10 de la Viper aurait pu tenir dans le compartiment moteur, et que la carrosserie en acier, construite dans un style avant-guerre grandiose par Gaffoglio Family Metalcrafters en Californie, était plus adaptée à la production que le styrofoam et la fibre de verre utilisés par de nombreuses voitures d'exposition.

Chrysler a même laissé quelques membres de la presse automobile conduire l'Atlantic, bien qu'à un rythme modeste sur des routes fermées. Un article a été publié dans le numéro du 19 avril 1995 du magazine Autocar, et Chris Berry a conduit le concept Chrysler pour l'épisode de Top Gear mentionné plus haut. L'animateur TV a émis l'hypothèse qu'une version de série de l'Atlantic coûterait probablement 100 000 dollars, soit près du double du prix d'une Dodge Viper RT/10 contemporaine.

Où est-elle aujourd'hui ?

L'Atlantic fait partie de la collection de véhicules historiques de Stellantis et apparaît de temps à autre dans le circuit des salons automobiles. Elle a récemment été présentée au concours de Lime Rock 2023 et a été repérée par un utilisateur de Reddit qui a pu inspecter les composants mécaniques de la Chrysler et écouter son moteur à huit cylindres en ligne démarrer et s'éloigner.

S'il aurait été formidable pour Chrysler de construire une deux-portes ultra-luxueuse pour concurrencer la Mercedes-Benz S500 Coupé et l'Aston Martin DB7, ses chances de survie à long terme auraient sans doute été minces. Mais à côté de l'ingénierie innovante et des voitures de série compétentes du constructeur, l'Atlantic a montré à quel point les designers de Chrysler étaient talentueux. Et heureusement, elle apparaît encore ici et là, prête à épater les spectateurs aujourd'hui comme elle l'a fait il y a 29 ans.