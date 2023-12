Dites Caterham et vous penserez immédiatement à la légendaire et intemporelle Seven : une voiture à roues ouvertes extrêmement orientée vers la piste. Une biplace à conduire, pour les passionnés à la recherche d'une expérience de conduite sans compromis. C'est ce qu'a été Caterham jusqu'à aujourd'hui, l'une des façons les plus pures et les plus extrêmes de vivre la passion des quatre roues.

Mais les temps changent et le processus d'électrification ne laisse pas insensible une marque historiquement associée à la production de modèles aussi spartiates et enthousiastes. C'est précisément avec cette nouvelle approche de la mobilité à l'esprit qu'est née la Project V: une GT entièrement électrique qui ne ressemble à aucune autre Caterham jamais produite, elle est la première voiture à roues couvertes du constructeur britannique (à l'exception de la Caterham 21, cependant, qui n'a été produite qu'à 40 exemplaires dans les années 1990).

Caterham Project V : l'extérieur

Le style de la nouvelle Caterham Project V ne ressemble à aucune autre Caterham ayant posé ses roues sur le bitume. L'inspiration vient du monde des voitures de course des années 1960 et 1970, mais aussi d'autres voitures britanniques emblématiques, la Lotus Elan en tête. Avec 4,25 mètres de long, 1,89 mètre de large et seulement 1,22 mètre de haut, elle arbore une silhouette toute en courbes, aux lignes douces et arrondies.

L'arrière de la Caterham Project V, qui s'inspire de la Lotus Elan

Ce qui nous a le plus frappé, c'est que lorsqu'on regarde la voiture, on a toujours l'impression que les roues veulent sortir de la carrosserie (une sorte de référence cachée à la Seven). Si on la regarde de face, on voit que les différents appendices aérodynamiques laissent parfaitement entrevoir les roues. Il en va de même à l'arrière, où la forme particulière du diffuseur permet de voir les grands pneus de 285 mm, qui seront toutefois légèrement plus petits sur la version de série, afin de permettre à la voiture d'avoir un comportement plus survireur.

CaterhamProject V : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Caterham Project V 4 255 mm 1 893 mm 1 226 mm 2 581 mm

Caterham Project V : l'intérieur

L'élément le plus caractéristique de la Project V est certainement son habitacle. Celui-ci, grâce à son empattement généreux de 2,58 mètres, assure une excellente habitabilité (compte tenu du segment de la voiture) et, surtout, offre une configuration particulière à trois places. En effet, à l'arrière, il y a un seul siège, conçu pour accueillir des personnes de petite taille, positionné au centre de façon à ce que les personnes qui y sont assises puissent toujours voir parfaitement la route et ainsi faire partie de l'expérience de conduite.

L'intérieur de la Caterham Project V

Un autre élément intéressant est le positionnement des sièges conducteur et passager. Grâce à la division de la batterie en deux parties, l'une sous le tableau de bord et l'autre sous le passager arrière, ces derniers ont été montés très bas, ce qui permet à ceux qui sont à bord de se sentir plus facilement en harmonie avec la voiture. Pour le reste, l'intérieur parle un langage minimaliste d'un point de vue stylistique, mais pas low-tech. Tous les éléments du tableau de bord sont des éléments numériques qui permettent de contrôler toutes les fonctions de la voiture.

Caterham Project V : les moteurs

D'un point de vue technique, la Catheram Project V est alimentée par une batterie lithium-ion d'une capacité de 55 kWh. Elle transmet l'énergie à un moteur synchrone à aimants permanents monté sur l'essieu arrière, capable de développer une puissance d'environ 268 ch. Cette puissance est suffisante pour faire passer la voiture de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes environ et la propulser ensuite à plus de 230 km/h.

Le groupe motopropulseur de la Caterham Project V

Ces chiffres respectables ont été rendus possibles par l'extrême réduction de poids à laquelle les ingénieurs britanniques ont travaillé. Grâce à l'adoption d'un châssis en aluminium et d'une carrosserie en fibre de carbone, l'aiguille de la balance s'arrête en effet à 1 190 kg. Un excellent résultat pour une voiture électrique. En ce qui concerne le groupe motopropulseur, la batterie peut être rechargée jusqu'à une puissance maximale de 150 kW, ce qui permet à l'accumulateur de passer de 20 à 80 % de sa capacité en seulement 15 minutes, tandis que l'autonomie est d'environ 400 km.

Caterham Project V : curiosités

Afin de réduire au maximum les coûts de développement et de production, Caterham a essayé de reprendre le plus grand nombre possible de composants d'autres voitures, dont les portières. Ce sont exactement les mêmes que celles installées sur l'Audi TT. Toujours à propos des portes, le système d'ouverture des portes et le mécanisme de leur poignée ont été "empruntés" à la Nissan GT-R.

Audi TT Nissan GT-R

Caterham Project V : Le prix

La nouvelle Caterham Project V arrivera chez les concessionnaires entre fin 2025 et début 2026. Le modèle de production sera identique au prototype que nous avons pu voir à l'intérieur de l'usine ItalDesign, qui sera probablement en charge de la mise au point de la voiture pour la production en série.

Le seul élément qui changera sera la largeur, qui diminuera probablement de quelques centimètres. Les prix n'ont pas encore été officialisés, mais la direction de Caterham vise un prix de base inférieur à 90 000 euros.

Caterham Project V : les concurrents

Pour l'instant, la Caterham Project V n'a pas de concurrents directs, car il n'existe pas d'autres coupés électriques sportifs sur le marché à moins de 90 000 euros, mais de futurs rivaux sont déjà en préparation.

Il s'agit notamment des nouvelles Porsche 718 Cayman et Boxster EV, de la future Alpine A110 électrique et de la MG Cyberster, qui est une voiture décapotable mais qui pourrait également être disponible en tant que coupé à l'avenir.

Porsche 718 Boxster électrique, photo espion Alpine A110 elettrica, le teaser de la plateforme MG Cyberster

Si vous souhaitez observer le nouveau coupé électrique de Caterham de plus près et en vidéo, voici une petite présentation du bolide électrique par nos confrères italiens.