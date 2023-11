La semaine dernière, Pagani a dévoilé la version roadster de l'hypercar Imola et la firme a également organisé un événement commercial majeur : le lancement de l'Utopia dans la région Asie-Pacifique (voir la galerie ci-dessous). Le fondateur de la marque, Horacio Pagani, a assisté à la première avec son fils Christopher et le binôme a répondu aux questions des représentants des médias, déclarant à Bloomberg qu'une hypercar électrique de Pagani n'est pas prête de voir le jour. Pourquoi ? Nous pensons que vous connaissez tous la réponse.

Grâce notamment à l'utilisation généreuse de la fibre de carbone, la nouvelle Imola Roadster pèse à peine 1 260 kg avant l'ajout de tous les fluides nécessaires. En termes de poids, ces chiffres la placent dans la catégorie des superminis, mais il est évident qu'il s'agit d'une hypercar très performante avec un moteur V12 sous le capot.

En fait, le faible poids a toujours été l'un des principaux avantages des véhicules Pagani, et le passage à un groupe motopropulseur électrique à batterie aura, selon Horacio, un impact négatif sur le poids et les performances globales de la voiture. "C'est tellement différent que l'on perd un peu de plaisir", a déclaré Horacio à la presse.

À l'été dernier, une rumeur d'Autocar affirmait que Pagani avait abandonné ses efforts de recherche sur les VE, qu'elle avait commencés en 2018. Cependant, Horacio nous a contactés et nous a dit que le constructeur automobile continuerait à investir dans les technologies électriques et à développer des batteries et des moteurs électriques pour une utilisation future. Il semble qu'il faudra un certain temps avant que l'entreprise ne sorte une hypercar à zéro émission, car la technologie dont elle dispose actuellement n'est tout simplement pas à la hauteur. L'entreprise familiale est connue pour suivre sa propre voie dans l'industrie, et il en sera de même pour les véhicules électriques.

Lors de la présentation de l'Utopia en Asie-Pacifique à Hong Kong, Horacio a également abordé l'industrie automobile d'un point de vue plus global. Interrogé sur l'industrie chinoise des VE, il a déclaré que "les prix des voitures sont inférieurs à ceux des marques européennes, les fabricants de voitures européennes devraient donc faire preuve de beaucoup d'attention et d'efforts pour essayer de rester sur ce marché spécifique et de rester compétitifs". Le pays possède actuellement le plus grand marché de VE de la planète et Horacio pense "qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les marques chinoises dans le segment des VE et qu'elles s'en sortent très bien en ce qui concerne les produits et les prix".