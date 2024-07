Ford n'a produit que 4 038 Ford GT de première génération sur deux brèves années-modèles. Mais cela a suffi à faire de la supercar américaine à l'ovale bleu une voiture vraiment spéciale dans l'esprit des passionnés. Avec un nombre de production aussi faible, il est triste de constater que tous les exemplaires n'ont pas eu la meilleure existence après leur sortie d'usine. La chaîne YouTube VINWiki a mis au jour une GT abandonnée, immobilisée dans un garage pendant 15 ans, qui nécessitera autant de désinfectant que de savon pour être nettoyée, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.

Bien que l'habitacle soit couvert de moisissures sur une grande partie du tableau de bord et des sièges, le moteur V8 suralimenté de 5,4 litres démarre et tourne, permettant à la Ford de se déplacer par ses propres moyens, mais le son n'est pas bon. Le son de l'échappement est irrégulier, étouffé et anémique, et la voiture a probablement besoin d'une bonne mise au point après être restée si longtemps à l'arrêt.

L'huile et l'essence sont vieilles, et il y a de fortes chances que les bougies soient encore d'origine, ce qui n'est probablement que le début d'une longue liste de réparations. Le fait que le moteur V8 démarre et fonctionne est de bon augure pour la restauration à venir, mais il ne développe plus toute la puissance annoncée, incapable de remonter l'allée et de monter à l'arrière d'une dépanneuse.

La GT développait à l'origine 550 chevaux et 678 Nm de couple lorsqu'elle a été commercialisée pour l'année modèle 2005, avec un temps de 0 à 100 km/h dans les 3 secondes. Ford a placé une boîte de vitesses manuelle à six rapports entre le moteur et les roues arrière, et le coupé était capable de tenir son rang aux côtés de Porsche, Ferrari et d'autres.

Le sauvetage de la GT n'est que le début de sa nouvelle vie. Elle subit une refonte complète, en commençant par le groupe motopropulseur, avant de subir un nettoyage approfondi qui s'impose. L'habitacle est dégoûtant, mais il vaut la peine d'être nettoyé si cela permet de redonner à l'une des rares GT de première génération jamais produites sa gloire d'antan.