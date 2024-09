DS Automobiles, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fête ses 10 ans en 2024. En effet, c'est en 2014 que la marque a annoncé sa séparation avec Citroën et a commencé à concevoir des voitures séparément, avec un contenu et un style dédiés.

Pour célébrer cette étape importante, la société a présenté la SM Tribute, un concept inspiré de la Citroën SM des années 1970, mais avec des proportions et des dimensions modernes, au concours d'élégance Chantilly Arts & Elegance, prévu du 12 au 15 septembre au Château de Chantilly situé au nord de Paris. Voici les détails.

Une voiture au style unique

La DS SM Tribute est un prototype unique aux formes plutôt claires mais épurées. Conservant les proportions de la voiture originale, elle mesure 4,94 m de long (+3 cm), 1,34 m de haut (+2 cm), 1,98 m de large (+14 cm), mais se rapproche du sol de 3,5 cm.

DS Automobiles DS SM Tribute 2024

En la regardant de profil, on remarque immédiatement les lignes typiques de la SM originale, retravaillées pour être encore plus aérodynamiques grâce à quelques éléments modernes, comme les deux grandes fenêtres combinées avec le panneau latéral arrière divisé entre la roue et la carrosserie et les énormes jantes en alliage de 22 pouces avec carénage.

DS Automobiles DS SM Tribute 2024

À l'intérieur également, le design des années 1970 a été réinterprété en reproposant le profil caractéristique de la partie supérieure du tableau de bord de la voiture d'origine, avec la forme ovale du tableau de bord, avec des informations projetées, combinée à un nouvel écran incurvé de l'ordinateur de bord placé derrière le volant à commande électrique.

Enfin, les sièges de couleur claire ont été réalisés en cuir et en Alcantara ivoire, toujours pour faire écho aux couleurs et aux combinaisons de couleurs de l'époque, avec des coussins horizontaux.

DS Automobiles DS SM Tribute 2024, l'intérieur DS Automobiles DS SM Tribute 2024, l'intérieur

Lors de la présentation de la voiture, Thierry Metroz, directeur du design de DS Automobiles, a déclaré :

"Nous travaillons sur les gènes de nos modèles emblématiques pour favoriser la recherche des formes des futurs modèles qui verront le jour à la fin de la décennie. Ce que nous partageons, datant de 2020, et notre présence à Chantilly avec SM TRIBUTE témoignent de cette activité et de nos recherches sur le sujet."

DS Automobiles DS SM Tribute 2024

Selon l'annonce de l'entreprise, lors de l'édition 2024 du Concours d'Elégance Chantilly Arts & Elegance, la SM Tribute sera accompagnée d'autres voitures qui ont écrit l'histoire de la marque, comme la SM Opera quatre portes, une SM Mylord cabriolet, une SM de course qui a participé aux 24 Heures de Spa-Francorchamps en 1974, une SM Proto exposée en 2023 à Rétromobile et d'autres SM de différentes couleurs issues de l'Euro SM Club.