Vous souvenez-vous de la Nissan Primera ? Vendue en trois générations de 1990 à 2007, elle était la berline et le break de référence du constructeur japonais. Présente également en France, la Primera a connu un certain succès, surtout à la fin des années 1990.

Par la suite, la concurrence de plus en plus féroce sur le segment et l'arrivée des premiers crossovers ont réduit sa présence sur le marché, sans pour autant effacer son histoire. Mais comment cette Nissan a-t-elle vu le jour ?

Aérodynamisme et haute technologie

L'ancêtre le plus direct de la Primera est le concept Primera X, également connu sous le nom d'UV-X. Présenté au salon de l'automobile de Francfort en 1989, ce prototype a été conçu pour le marché européen.

Nissan Concept Nissan Primera-X (1989)

La Nissan se caractérise par des formes extrêmement douces et sinueuses développées sur une carrosserie de 4,52 m de long, 1,79 m de large et 1,37 m de haut. Grâce à ses lignes particulières, le coefficient aérodynamique n'est que de 0,25, l'un des plus bas de la décennie.

Il y a beaucoup de technologie embarquée. En effet, la Nissan est équipée de vitres à cristaux liquides qui s'obscurcissent par simple pression d'un bouton, un peu comme les toits panoramiques électrochromes modernes.

En outre, l'UV-X est l'une des premières voitures à être équipée d'une caméra de recul, dont la vue s'affiche directement sur le rétroviseur. Sous le capot, en revanche, se trouve un quatre cylindres 2.0 de 150 ch et 181 Nm, qui permet au concept d'atteindre 230 km/h.

Histoire de la Primera

La première génération a été commercialisée entre 1990 et 1996, mais c'est avec le deuxième modèle que la Primera a connu sa plus grande popularité.

Nissan Nissan Primera-X Concept (1989), l'intérieur

La gamme Nissan s'est encore élargie et des éditions spéciales ont été lancées dans différentes parties du monde. Par exemple, 1998 a vu la naissance en Nouvelle-Zélande de la SMX, construite en collaboration avec l'écurie Stillen Sports Parts, une version à 26 exemplaires dotée d'un moteur essence 2.0 de 160 ch et d'un kit de carrosserie plus agressif.

La même année, la victoire au British Touring Car Championship est célébrée au Royaume-Uni avec la version GTSE à 400 exemplaires, équipée de jantes en alliage Azev, de sièges sport et d'un pommeau de levier de vitesse Momo.

En 2001, la troisième et dernière génération a vu le jour. Elle était également vendue avec un moteur 2.0 atmosphérique de 204 ch, l'un des moteurs les plus puissants jamais montés sur la Primera. Ce fut le chant du cygne du modèle qui, en raison des excellentes ventes initiales du Qashqai, fut progressivement retiré du marché.