En tant que passionnés de sport automobile, qui n'a pas rêvé de posséder une voiture de course ? Peu importe le type de course en question, des voitures de tourisme aux voitures de rallye, en passant par les monoplaces, le monde de la haute performance est ce qui suscite l'amour de nombreux jeunes pour tout ce qui possède des roues.

Parmi toutes ces disciplines, les courses de côte font partie des plus folles. C'est la de tout ce qui peut nous intéresser dans le domaine : des voitures de rallye habillées de kits carrosserie larges avec un aérodynamisme fou et une position basse, le tout déchirant un tracé routier technique, à grande vitesse, dans les montagnes. C'est un sport automobile qui a disparu depuis un certain temps déjà et qui était pourtant l'un des plus proches de la série de rallye du Groupe B.

Mais l'une de ces voitures n'est pas prête à rester dans l'ombre plus longtemps. Cette Citroën C2 à l'air assez simple en apparence. Ceux d'entre vous qui connaissent cette voiture penseront qu'elle n'a rien à voir avec la course alors qu'elle fut utilisée, dans les années 2000, en championnat du monde junior des rallyes.Il est pourtant clair que cette C2 n'en est pas vraiment une à proprement parlé. En réalité, c'est une voiture de course à part entière...

Le mélange entre une C2 et une Hayabusa ? Ça donne ça !

Cette voiture est une véritable prouesse en matière de rapport poids/puissance, car elle est propulsée par un moteur atmosphérique de 1 340 cm3, quatre cylindres en ligne, provenant de nulle autre que la Suzuki Hayabusa. Dans le monde de l'automobile, un moteur de 1,3 litre est minuscule, mais cette voiture développe 220 chevaux à un régime de 12 000 tr/min, ce qui est largement suffisant pour faire avancer la carrosserie élancée de 675 kilos de cette voiture à une vitesse vertigineuse.

A l'intérieur, rien ne rappelle la Citroën C2 classique puisque le moteur et le siège conducteur sont, pour commencer, placés au centre. La voiture a également été convertie en propulsion arrière, au lieu du système de traction avant économique du modèle de série. Elle est également équipée d'une boîte de vitesses à changement de vitesse électronique.

Une bombinette sur roues

À en juger par le montage réalisé par la chaîne YouTube HillClimb Monsters (dont vous devriez absolument visionner les vidéos), cette voiture à l'air plutôt géniale. Le bruit est absolument menaçant lorsque vous passez les vitesses tout en prenant les virages.

Sachez, en tout cas, que cette C2 pas comme les autres est à vendre. Elle a été mise en vente par nul autre que le coureur et propriétaire lui-même, Luka Fabijancic. La voiture est située en Croatie et affiche un prix de 28 000 euros, ce qui est assez élevé, mais au vu de tout le travail qui lui a été consacré, elle en vaut sûrement la peine.

Elle n'est cependant pas homologuée pour la route et a été conçue spécifiquement pour les courses de côte. Ne vous attendez donc pas à faire de cette machine votre véhicule du quotidien, même si elle semble incroyablement amusante