Il a fallu trois ans à Rolls-Royce pour construire cette Phantom

Rolls-Royce n'hésite pas à réaliser des projets uniques et originaux, comme en témoigne cette Phantom bicolore. Elle ressemble étrangement à la Rolls-Royce Phantom III de 1937 présentée dans le film Goldfinger de James Bond, et ce n'est certainement pas un hasard. Ce nouveau modèle, appelé à juste titre Phantom Goldfinger, est un hommage roulant au film de 1964. Et l'attention portée aux détails va bien au-delà d'une peinture assortie.

Il a fallu trois ans à Rolls-Royce Bespoke pour achever ce projet. Une année entière a été consacrée à l'incrustation complexe du tableau de bord, qui est en fait une carte des contours du col de la Furka en Suisse. Les concepteurs ont étudié 10 variantes de l'incrustation 3D en acier inoxydable avant d'aboutir à la version finale. Dans le film, Bond fait passer la Rolls-Royce du méchant par le col, mais ce n'est pas la seule référence à ce lieu emblématique. Une garniture de toit Starlight personnalisée a été fabriquée pour recréer le ciel nocturne du col de la Furka tel qu'il était le 11 juillet 1964, dernier jour de tournage en Suisse.

Photo: Rolls-Royce

En parlant d'or, cette Phantom en a de partout. Le Spirit of Ecstacy est plaqué d'or à des endroits stratégiques de sa carrosserie. Les haut-parleurs et les bouches d'aération sont dorés. Des garnitures dorées ornent les consoles avant et arrière. Ouvrez la boîte à gants et vous trouverez encore de l'or, cette fois avec une citation d'Auric Goldfinger, l'ennemi juré de Bond dans le film. Dans le coffre, on trouve un club de golf plaqué or correspondant à celui utilisé par Goldfinger. La plaque d'identification du véhicule est en or 24 carats.

Et dans un compartiment « secret » de la console, spécialement conçu pour cette Phantom, se cache une barre d'or massif en forme de Phantom Speedform. Attention, il ne s'agit pas d'un placage. Il s'agit d'une barre d'or massif de 18 carats. Rolls-Royce ne mentionne pas le prix, mais l'once d'or se vendant actuellement à 2 542 euros, cette barre pourrait à elle seule valoir un demi-million d'euros.

Photo: Rolls-Royce

Rolls-Royce a créé une carte fictive de Fort Knox (la cible ultime de Goldfinger) pour les tables de pique-nique fournies avec la voiture. Il a fallu six mois pour créer cette carte et, lorsque vous fouillerez dans le coffre, vous verrez le logo 007 projeté sur le plancher. Il s'agit d'un clin d'œil au dispositif de repérage que Bond a placé dans le coffre de Goldfinger, et les célèbres parapluies montés sur les portières ont la même couleur que ceux du film.

L'extérieur jaune-noir correspond parfaitement à la Phantom III de 1937 utilisée à l'écran. Des jantes spéciales de 21 pouces ont été fabriquées avec des enjoliveurs centraux "flottants" qui imitent l'ancienne voiture. La plaque d'immatriculation AU1 n'est pas non plus le fruit du hasard. Elle a été fixée spécifiquement pour cette voiture, en référence au symbole de l'or dans le tableau périodique. Tout cela a été réalisé pour un "important" client de Rolls-Royce en Angleterre, alors ne vous attendez pas à en voir d'autres comme celle-ci.

Galerie: Rolls-Royce Phantom Goldfinger

"La création de la Phantom Goldfinger a été l'un des plus grands voyages créatifs du Bespoke Collective à ce jour", a déclaré Nick Rhodes, designer Bespoke chez Rolls-Royce. "Les caractéristiques élégantes et fantaisistes qui font référence aux moments les plus mémorables du film sont une démonstration exquise du pouvoir du Bespoke dans l'ajout d'un nouveau chapitre à une histoire existante."

Source: Rolls-Royce