Voici la Rolls-Royce Droptail Arcadia, troisième des quatre commandes prévues pour ce roadster opulent et ultra-exclusif. La marque réserve à ce modèle certains de ses travaux de carrosserie les plus complexes, et cet exemplaire présente une extraordinaire combinaison de personnalisations.

Le nom Arcadia fait référence à la mythologie grecque, la région d'Arcadie étant représentée comme un havre de paix et de bonheur. Le propriétaire de cette Droptail a demandé à ce que sa voiture devienne un espace de calme où l'on peut se détendre après une journée de travail.

Rolls-Royce a créé une teinte blanche unique pour l'extérieur de l'Arcadia. La peinture comporte des particules d'aluminium et de verre qui font scintiller la carrosserie à la lumière. Contrairement aux précédentes commandes, l'acheteur a demandé à ce que les éléments en fibre de carbone, habituellement exposés, soient peints dans une teinte argentée. À l'instar des autres exemplaires du roadster, le coffre arrière comporte un panneau incurvé recouvert de bois.

La majeure partie de l'habitacle de l'Arcadia est d'un blanc unique qui s'inspire de la couleur de la carrosserie. Une teinte brun clair sur mesure contraste les parties extérieures des sièges et les appuis-tête. Des garnitures en bois entourent les occupants, autour du tableau de bord, des panneaux de porte et de la section incurvée derrière les sièges. Au total, Rolls-Royce a consacré 8 000 heures à la fabrication des différentes pièces de bois.

Pour l'horloge du tableau de bord, l'équipe de Rolls-Royce a passé plus de deux ans à la développer et cinq mois à l'assembler. Le cadran usiné comporte 119 facettes, tandis que le double R de la marque est usiné dans de l'acier inoxydable. Les index peints à la main nécessitent une caméra grossissante pour qu'un technicien puisse appliquer la couleur noire.

Les Droptail sont plus axées sur le luxe que sur la performance, c'est pourquoi Rolls-Royce ne donne pas d'informations sur le groupe motopropulseur du véhicule. Il s'agit cependant d'un V12 biturbo de 6,6 litres développant près de 600 ch.

Rolls-Royce a déjà livré la Droptail Arcadia à son propriétaire, à Singapour. L'acheteur a demandé à avoir le volant à gauche, bien que la conduite à droite soit plus courante dans le pays. Le client a pris cette décision pour pouvoir utiliser son véhicule plus facilement dans le monde entier.

