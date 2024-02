La version essence de la Totem GT, remake entièrement italien de l'Alfa Romeo Giulia GT des années 1960, a été dévoilée en décembre. Équipée d'un V6 2.8 turbo essence capable de délivrer entre 600 et 750 ch selon les versions, elle a été rejointe par une version 100% électrique.

Mais on le sait : en matière de puissance et de performance, difficile de faire la part des choses. Au Salon de Genève 2024, l'atelier italien lève donc le voile sur la version la plus extrême de sa GT. Fidèle à la tradition du Biscione, elle s'appelle GTAmodificata. Elle est plus légère de 200 kg, peut se développer jusqu'à 200 ch de plus et ne sera produite qu'en cinq exemplaires. Voyons ce qu'il en est.

À quoi ressemble-t-elle ?

Les premières nouveautés par rapport à la version standard sont d'abord visibles à l'extérieur. La GTAmodificata est équipée d'une nouvelle carrosserie entièrement en fibre de carbone , proposée dans une finition unique "carbone métallique". Celle-ci est entièrement personnalisée et associée à des jantes spécifiques en alliage de 19 pouces en aluminium et en fibre de carbone pour chausser les pneus Pirelli Trofeo R.

Totem GTAmodificata, l'arrière

L'intérieur, un biplace, a été redessiné dans une tonalité minimaliste, avec de la fibre de carbone apparente, des sièges en cuir et Alcantara et une ambiance générale qui semble essentielle mais élégante. En ce qui concerne l'habitacle, selon le constructeur, même la position de conduite a été conçue pour répondre aux besoins du conducteur.

Le moteur

Passons maintenant à la mécanique de cette Giulia spéciale. Le moteur est le même V6 de 2,8 litres que celui de la version "normale", modifié sur certains points pour libérer les 200 ch supplémentaires mentionnés ci-dessus. Cela donne un total de 810 ch, accompagné d'un couple de 730 Nm. Le tout est transmis au sol par les seules roues arrière, avec un différentiel à glissement limité, via une transmission séquentielle.

Baptisé Gloria ITV62, il a été conçu par Italtecnica Engineering. Il peut revendiquer le titre de V6 biturbo le plus léger jamais construit et est capable de propulser la monocoque en fibre de carbone de la GTAmodificata à une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Le système de freinage Brembo, avec des disques de 355 mm à l'avant (étriers à 6 pistons) et des disques de 345 mm à l'arrière (étriers à 4 pistons), maintient cette exubérance à distance.

Le prix de chacun des cinq exemplaires sera de 1,1 million d'euros, hors personnalisation. Les premières livraisons sont prévues pour l'été 2026.