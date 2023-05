Le modèle numéro un de la Totem GT Electric, la voiture de sport italienne zéro émission construite à la main et inspirée de l'historique Alfa Romeo Giulia GT, est livré aujourd'hui à son nouveau propriétaire.

Le premier exemplaire définitif de la Totem GT Electric a maintenant atteint le stade de la production en petite série (environ 20 voitures prévues) et peut donc annoncer les chiffres officiels de puissance, d'accélération et d'autonomie.

C'est le fondateur de Totem Automobili, Riccardo Quaggio, qui l'a fait en personne, en annonçant fièrement pour la GT Electric une puissance de plus de 600 ch, un sprint de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes et une autonomie de 500 km avec une batterie pleine. Le prix devrait se situer autour de 500 000 euros.

2,7 sec pour le 0 à 100 km/h et jusqu'à 500 km d'autonomie

Parmi les caractéristiques techniques qui distinguent cette "Car 01" du numéro zéro déjà vu sous forme de prototype, on trouve quelques petits détails esthétiques tels qu'une forme différente de l'avant, des rétroviseurs et des poignées modifiés, de nouveaux blocs optiques et une inscription différente sur l'arrière.

Totem GT Electric, la course de 0 à 60

Sur le plan mécanique, on retrouve un moteur électrique avant de plus de 600 ch et 1 100 Nm de couple, qui entraîne les roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses automatique et d'un différentiel autobloquant. Le tout pour une vitesse maximale de 210 km/h et une autonomie électrique comprise entre 400 et 500 km. Le poids à vide est de 1 470 kg.

Totem GT Electric, vue arrière

La batterie de 81 kWh peut être rechargée en courant alternatif avec une puissance de 7 kW, et en courant continu jusqu'à 90 kW. Le châssis monocoque en fibre de carbone est construit autour d'une pièce prélevée sur la voiture donatrice historique, une Alfa Romeo Giulia GT dont la cloison avant (entre le moteur et l'habitacle) porte le numéro de châssis d'origine.

Totem GT électrique Longueur 4,27 mètres Largeur 1,85 mètre Hauteur 1,31 mètre Empattement 2,50 mètres Poids 1 470 kg Moteur 1 moteur électrique de plus de 600 ch et 1 100 Nm Traction Arrière Vitesse maximale 210 km/h Accélération 0-100 km/h 2,7 secondes Capacité de la batterie 81 kWh Autonomie 400-500 km Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 - 225/40 ZR18 à l'avant, 275/35/ZR18 à l'arrière

Intérieur très spécial et deux compartiments à bagages

L'intérieur de la Totem GT Electric, construit à la main dans les ateliers de Marcon de Totem Automobili, dans la province de Venise, présente plusieurs détails exclusifs tels que les différentes pièces en aluminium et les sièges en fibre de carbone revêtus du cuir signé Amedeo Testoni.

Totem GT Electric, gli interni Totem GT Electric, il bagagliaio anteriore

Le compartiment à bagages avant, doté d'un revêtement en cuir matelassé, a une capacité de chargement de 80 L, tandis que le coffre arrière classique peut accueillir 150 L.