Alors que les passionnés attendent que la supercar dont on parle depuis longtemps prenne vie plus tard dans l'année, les comptables expriment plus d'enthousiasme au sujet du petit crossover que prépare Alfa Romeo.

Auparant nommé "Brennero", le modèle du segment B portera un autre nom lorsqu'il sera commercialisé en 2024. Le PDG Jean-Philippe Imparato l'a révélé il y a peu, en précisant qu'une décision finale serait prise d'ici juin, avec une annonce prévue pour septembre.

Elle pourrait faire revivre un ancien nom, peut-être MiTo, comme l'a laissé entendre par le passé la célèbre marque italienne. Le modèle "sous-Tonale" aura également des liens étroits avec la Dodge Hornet et la future remplaçante de la Fiat 500X, la 600 qui n'a pas encore été confirmée.

Jeep Avenger (2023)

40 Photos

Un nouveau rendu de nos amis de Motor.es tente d'imaginer à quoi le crossover d'entrée de gamme d'Alfa Romeo pourrais ressembler. Un véhicule qui devrait mesurer un peu plus de quatre mètres pour faire écho à l'Avenger et à sa longueur totale de 4 084 millimètres. À titre de comparaison, la Tonale mesure 4 530 mm de long.

La marque de Stellantis n'assemblera pas le modèle chez elle, en Italie, car la production aura lieu en Pologne, à l'usine Tychy, où est fabriquée l'Avenger et où l'on s'attend à ce que la Fiat 600 reprenne vie également.

Le nouveau crossover entrera dans l'histoire comme le tout premier EV d'Alfa, mais comme pour l'Avenger, il devrait également y avoir une version hybride. Il reposera sur la même plate-forme CMP / eCMP que les Peugeot 2008/E-2008 et l'Opel Mokka/Mokka-e, pour n'en citer que quelques-uns.

Le modèle purement électrique sera une traction, bien que Jeep ait présenté un concept Avenger à transmission intégrale grâce à une paire de moteurs. Quoi qu'il en soit, la variante d'Alfa devrait être la plus sportive du lot.