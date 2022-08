Vous vous souvenez de Totem Automobili ? La nouvelle société italienne dont l'objectif est de réinterpréter l'Alfa Romeo Giulia GT d'antan dans une version coupé trois portes, à la fois thermique et 100 % électrique. Les promesses ont été tenues et après les nombreux prototypes aperçus en Italie ces derniers mois, voici enfin la voiture de série.

Elle s'appelle l'Annabel et, comme l'avaient prévu les responsables de la marque, elle est de plus grande taille, possède un moteur entièrement nouveau et un équipement technique et technologique exceptionnel. Elle a été présentée au public il y a quelques jours à la Monterey Car Week, lors de l'événement The Quail.

Nouveau V6 de 600 ch

Elle n'a presque rien en commun avec les prototypes présentés ces derniers mois, juste quelques vis et quelques autres détails. La Giulia GT 2.0 (non pas 2,0 litres de cylindrée mais simplement duepuntozero) de Totem est en fait entièrement nouvelle, à commencer par le moteur.

Et non, ce n'est pas le 2.9 V6 biturbo Alfa Romeo des Giulia et Stelvio Quadrifoglio, il a été conçu de A à Z par une société italienne et est censé être le V6 le plus léger du monde. D'une cylindrée de 2,8 litres, il est également biturbo et est capable de délivrer jusqu'à 600 ch. Son nom ? Gloria.

Plus grande

Les dimensions générales de la voiture ont également changé par rapport aux modèles (en l'occurrence les modèles) qui l'ont précédée. Oui, car la carrosserie et le châssis entièrement en fibre de carbone ont été réduits de 10%, ce qui signifie que les dimensions globales ont augmenté pour la rendre utilisable même dans un usage quotidien, l'espace intérieur étant d'une importance absolue.

La longueur atteint désormais 427 cm et la largeur 186 cm, mais l'empattement a également été augmenté, devenant beaucoup plus long que la voiture originale des années 1960, précisément pour améliorer l'habitabilité intérieure.

L'objectif du créateur de ce restomod spécial, si l'on peut dire, Riccardo Quaggio, a en fait toujours été de créer une voiture aussi pratique que rapide, à ranger aux côtés d'autres supercars peut-être moins utilisables.

Si vous souhaitez eous offrir une Annabel, le prix de base est de 460 000 euros, mais le nombre d'exemplaires n'est pas encore connu, tout comme les caractéristiques techniques de la future version 100 % électrique n'ont pas encore été divulguées.