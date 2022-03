Alfa Romeo décidé de relancer un peu l'attrait pour ses Giulia et Stelvio, respectivement sur les routes depuis 2016 et 2017 (même si restylés depuis) et nous présente une nouvelle éditions spéciale baptisée Estrema.

Pas besoin d'avoir fait de longues études d'italien pour comprendre qu'Estrema signifie "extrême" en français. Et justement, les Stelvio Estrema et Giulia Estrema sont là pour remplir le trou qu'il y a entre la finition Veloce et les versions haut de gamme Quadrifoglio.

Différentiel à glissement limité de série

Décrite comme "la première série limitée d'Alfa Romeo disponible dans le monde entier", cette nouvelle version Estrema se positionne comme une alternative plus performante à la finition Veloce. Elle est équipée de série d'une suspension adaptative et d'un différentiel à glissement limité.

La suspension évoluée lit la route et ajuste le réglage des amortisseurs en fonction des conditions routières afin d'offrir une meilleure tenue de route. Quant au différentiel il répartit le couple entre les roues pour assurer une meilleure traction lors des accélérations et des virages.

En essence et diesel

Côté moteur, il y a le choix puisque les Estrema sont proposées en essence et en diesel.

Pour ce qui est de l'essence, les deux modèles tirent pas moins de 280 chevaux de leur moteur à essence turbo de 2,0 litres, et un couple de 415 Newton-mètres. Pour envoyer tout ça à la route, la berline comme le SUV se dotent d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports de série ainsi que d'une transmission intégrale Q4 AWD de série.

Ainsi équipée, l'Alfa Romeo Giulia Estrema passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, quand le Stelvio a besoin de 5,5 secondes pour le même exercice.

Les deux voitures sont également équipées de série d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'une alerte de franchissement de ligne, d'un système de freinage d'urgence automatique et d'un système d'assistance pour les angles morts. Alfa est particulièrement fière de sa collaboration avec l'équipe Alfa Romeo F1, qui a contribué à la répartition du poids et à d'autres améliorations des performances.

Un look au diapason

Dernier petit mot sur l'esthétique de ces versions Estrema. À l'extérieur tout d'abord avec une touche de sportivité en plus à base de placage en fibre de carbone sur la coque de rétroviseur ou la calandre. On retrouve des tons foncés pour le badge spécifique "ESTREMA" sur le pare-chocs, les jantes en alliage - 19" sur la Giulia et 21" sur la Stelvio - et les étriers de frein.

À l'intérieur aussi ça fleure bon le sport avec des placage en fibre de carbone et des sièges en Alcantara. Les surpiqûres rouges sur le tableau de bord, les sièges, le volant et le pommeau du levier de vitesse ajoutent encore à l'aspect sportif du modèle.