Les moteurs de l'Alfa Romeo Tonale couvrent différents types de carburant, donnant au SUV compact une gamme hétérogène capable de satisfaire des besoins tout aussi divers. Si d'un côté il y a toujours le diesel, désormais abandonné par de nombreux constructeurs mais toujours apprécié par ceux qui doivent accumuler des dizaines de milliers de kilomètres par an, de l'autre, l'électrification fait sa première apparition chez Alfa Romeo.

Et ce sont précisément ces niveaux qui ont conduit à la longue attente des débuts du Tonale, le PDG Jean-Philippe Imparato - en charge de la marque immédiatement après la naissance de Stellantis - ayant demandé un effort supplémentaire à ses ingénieurs pour créer un groupe motopropulseur compétitif. Le résultat a été la version hybride rechargeable Q4 de 275 ch. Mais ce n'est là que le fer de lance de la gamme, dont nous vous parlons ci-dessous.

Les hybrides à essence

Le Tonale commencera par la version mild hybrid essence de 130 ch et 240 Nm basée sur le nouveau moteur turbo 4 cylindres de 1,5 litre combiné à un système électrique 48 V de 15 kW et 55 Nm.

L'unité électrique transmet de l'énergie aux roues même lorsque le moteur à combustion interne est éteint, intervenant dans certaines phases de conduite telles que le démarrage, le stationnement, la croisière, l'accélération ou simplement la conduite à basse vitesse.

Selon les besoins, l'intervention est donc orientée vers la réduction de la consommation de carburant ou le soutien des performances du moteur à essence.

Ceux qui veulent plus de puissance pour l'Alfa Romeo Tonale peuvent opter pour le moteur Hybrid VGT de 160 ch (et toujours 240 Nm). Toujours basé sur l'unité 1,5 litre turbo et électrique 48V, il est doté d'un turbocompresseur à géométrie variable avec injection directe d'essence à 350 bars pour une performance globale plus fougueuse.

Toutes deux à traction avant, ces deux versions du SUV utilisent une nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports. L'Alfa Romeo Tonale est un véhicule hybride léger avancé (que nous appelons "hybride léger") et, en tant que tel, il n'a pas besoin d'une station de recharge pour se recharger : la voiture récupère l'énergie cinétique dispersée pendant le freinage et la décélération et la libère dans les situations décrites ci-dessus.

Alfa Romeo Tonale diesel

La gamme de moteurs de l'Alfa Romeo Tonale comprend également un 1.6 diesel (non électrifié) de 130 ch et 320 Nm, associé à une transmission automatique à double embrayage à 6 rapports et - là encore - à une traction avant.

Malgré la chute continue des immatriculations de voitures diesel, cette unité aura son mot à dire, notamment dans les flottes et pour ceux qui parcourent des dizaines de milliers de kilomètres par an, sans possibilité de recharger des batteries.

Plug-in et 4x4

Le haut de gamme est l'hybride rechargeable Q4 à quatre roues motrices. L'Alfa Romeo est équipé d'un moteur turbo essence 1.3 MultiAir qui transfère la puissance à l'essieu avant et est associé à une batterie de 15,5 kWh, qui se charge de transmettre l'énergie aux roues arrière via un moteur électrique.

Au total, le Tonale hybride rechargeable développe 275 ch avec un sprint de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 80 km en cycle urbain et environ 60 km en cycle mixte. Dans ce cas, la batterie peut être rechargée à 100% en deux heures et demie grâce au chargeur rapide de 7,4 kW.