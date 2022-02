Nous avions déjà entrevu l'intérieur de l'Alfa Romeo Tonale dans des teasers, mais les vidéos soulevaient des questions sans apporter de réponses. Maintenant que tous les détails du premier SUV compact du Biscione ont été révélés, nous pouvons voir l'habitacle et son aménagement, qui sont complètement différents de ceux de ses grandes sœurs, la Stelvio et la Giulia.

Le Tonale a fait un bond en avant, avec un écran d'infodivertissement et une instrumentation numérique beaucoup plus grands, ainsi que des points de contact avec le reste de la gamme, comme les grandes palettes en aluminium derrière le volant ou le classique sélecteur circulaire pour les modes de conduite D.N.A.

Plein écran

Lorsque l'on regarde le tableau de bord de l'Alfa Romeo Tonale, on est immédiatement frappé par les deux écrans, placés à la même hauteur mais sans l'effet de continuité que l'on retrouve chez certains concurrents. Le tableau de bord n'a plus deux éléments circulaires distincts mais un seul écran TFT.

Nous n'avons pas eu l'occasion de "jouer" avec les différents écrans lors de la présentation, mais ce que nous savons, c'est que vous pouvez choisir parmi trois styles graphiques différents appelés Evolved, Relax et Heritage, ce dernier étant inspiré des modèles emblématiques de la marque.

Le volant s'inspire de ceux des Stelvio et Giulia, avec le bouton de démarrage placé sur le côté gauche. Et si pour l'instant il est noir, une éventuelle Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio pourrait se distinguer (entre autres) par un bouton rouge.

Le levier de vitesse automatique, de forme "classique", sans sélecteur plus petit comme sur certains modèles ex-PSA, a fait l'objet de nombreuses discussions. La boîte de vitesses automatique sera la seule option disponible pour toutes les motorisations, avec 7 rapports pour toutes sauf la Tonale plug-in, associée à une transmission à 6 rapports.

À ses côtés se trouvent quelques commandes, dont celle du volume du système audio (Harman Kardon avec 14 haut-parleurs), celle du frein de stationnement électrique et celle de l'activation ou de la désactivation des capteurs de stationnement. À l'avant se trouvent des prises USB pour charger des appareils ou connecter un smartphone, pour lequel il existe également un emplacement pour la recharge à induction.

Pour en revenir au moniteur d'infotainment, il est basé sur Android avec une interface redessinée contenant de grandes icônes pour activer les différents menus et la possibilité d'avoir des écrans divisés pour afficher différents écrans, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus.

Il existe bien sûr aussi des commandes vocales avancées avec Alexa (l'assistant vocal d'Amazon) pour, par exemple, contrôler certains paramètres du Tonale, ajouter des produits à la liste de courses ou se connecter aux appareils domotiques de la maison. La compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay est bien sûr disponible de série sur toutes les versions, même en mode sans fil.

Espace

Les dimensions de l'Alfa Romeo Tonale sont de 4,53 mètres de longueur et un empattement de 2,63 mètres. C'est correct, mais certains des concurrents du Tonale font mieux. A l'avant, vous êtes assis sur des sièges sport chauffants et ventilés, au design sportif et aux flancs bien marqués, avec différents types de revêtements, en cuir et en Alcantara sur les versions les plus riches.

La banquette arrière, comme c'est de plus en plus souvent le cas, est conçue pour accueillir au mieux deux personnes, tandis que ceux qui sont assis au milieu doivent composer avec une assise plus courte et un dossier qui, en intégrant l'accoudoir, présente un design arrondi. Cependant, il y a beaucoup d'espace et même les personnes de grande taille peuvent voyager confortablement sans toucher les dossiers avant et le toit. Pour augmenter le confort, il y a des buses d'air conditionné et une prise USB pour recharger vos appareils.

Enfin, le coffre a une capacité minimale de 500 litres, qui tombe à 450 litres sur la Tonale hybride rechargeable en raison du pack de batteries. Le design est très régulier et les dossiers peuvent être rabattus selon un schéma 40:60, mais il n'y a aucune information sur la capacité maximale. Il existe également un rabat pratique permettant de faire passer des objets plus longs sans avoir à incliner l'un des deux dossiers.