Si vous envisagez de passer à un véhicule électrique, une chose vous préoccupe probablement le plus : l'autonomie de la batterie. L'angoisse de l'autonomie est bien réelle, et vous ne voulez pas vous retrouver avec une batterie à plat dans votre toute nouvelle voiture. Heureusement, à mesure que les VE gagnent en popularité, les constructeurs automobiles trouvent des moyens de tirer davantage de kilomètres d'une batterie entièrement chargée.

Nous avons rassemblé ici les véhicules des années modèles 2024 et 2025 qui offrent la plus grande autonomie. N'importe lequel de ces véhicules devrait être en mesure d'effectuer vos besoins du quotidien ou d'assurer un trajet pour vos vacances sans vous obliger à vous arrêter pour une recharge prolongée.

Consultez la liste complète ci-dessous.

1. Lucid Air Grand Touring 2024 : 830 km

Si vous voulez obtenir la meilleure autonomie possible de votre Lucid Air, vous devez la choisir avec soin. Le modèle haut de gamme Grand Touring peut parcourir jusqu'à 830 km avec une charge, mais uniquement si vous commandez les jantes de 19 pouces "Aero Range". Avec des jantes de 20 pouces, votre autonomie diminuera un peu, à 780 km, ce qui est tout de même mieux que n'importe quelle autre voiture de cette liste.

Il convient de noter que d'autres versions de la Lucid Air pourraient figurer dans le top 10, mais nous n'avons retenu qu'une seule version par modèle dans cette liste. L'Air Sapphire a une autonomie de 687 km, l'Air Touring a une autonomie de 683 km et l'Air Pure a une autonomie de 674 km.

2. Chevrolet Silverado EV 4WT 2024 : 724 km

Le pick-up tout électrique de Chevrolet est une brute, construit sur la même plateforme que le gargantuesque GMC Hummer EV. Il est doté d'un hayon rabattable qui prolonge le plateau du pick-up jusqu'à la banquette arrière, et Chevy affirme qu'il peut remorquer jusqu'à 4535 kg.

3. Rivian R1T Dual Max 2025 : 675 km

Le pick-up électrique de Rivian est plus un véhicule d'aventure qu'une bête de somme, avec une caisse courte et un groupe motopropulseur à double moteur conçu pour les performances d'une voiture de rallye sur toutes sortes de terrains. Rivian propose toute une série d'options de batterie et de moteur sur la R1T pour l'année modèle 2025 mise à jour. Pour une autonomie optimale, choisissez la Dual Max, qui dispose d'un moteur pour chaque essieu et du plus gros bloc-batterie.

4. Rivian R1S Dual Max 2025 : 660 km

Comme le pick-up R1T, le SUV R1S se décline en une pléthore de niveaux de puissance, avec des changements correspondants dans l'autonomie. Pour un maximum de kilomètres, optez pour le R1S Dual Max, qui vous offre une puissance totale de 665 chevaux avec l'option Performance et jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie, soit un peu moins que le R1T en raison de l'augmentation du poids et de la résistance de la carrosserie du SUV plus caissonnée.

5. Tesla Model S 2024 : 646 kilomètres

La Model S est peut-être la voiture électrique la plus connue sur le marché. Pour 2024, vous pouvez obtenir la Model S en deux versions ; pour une autonomie maximale de la batterie, sautez la Plaid orientée vers la performance et tenez-vous-en à la traction intégrale de base pour une autonomie de 646 km. La Model S Plaid, quant à elle, offre une autonomie de 577 km en une seule charge.

6. Hyundai Ioniq 6 Long Range 2024 : 580 km

La berline électrique funky et futuriste de Hyundai va à l'encontre de la tendance des VE en offrant la plus grande autonomie dans le niveau de finition le plus bas. La Ioniq 6 SE de base à propulsion arrière parcourt jusqu'à 580 km avec une charge complète, ce qui est mieux que les modèles SEL ou Limited plus luxueux dotés d'une transmission intégrale à double moteur. Cela nous convient parfaitement : Nous aimons les véhicules électriques à propulsion arrière qui peuvent faire de gros drifts.

7. Mercedes-Benz EQS 450 Plus 2024 : 566 km

Mercedes-Benz propose désormais une gamme de véhicules tout électriques, y compris des SUV de taille moyenne et grande et une variante Maybach ultra-opulente. Pour obtenir la meilleure autonomie possible, optez pour le modèle de base, la berline EQS 450 Plus, dont la batterie a une autonomie d'un peu plus de 563 km.

8. Tesla Model 3 Long Range 2024 : 548 km

La berline électrique de taille moyenne de Tesla est l'un des véhicules électriques les plus vendus au monde, et pour cause : La Model 3 offre un style futuriste, des fonctions de haute technologie et l'accès au meilleur réseau de recharge de l'industrie. Pour bénéficier d'une autonomie optimale, optez pour la Model 3 à traction intégrale longue autonomie, la version intermédiaire des trois niveaux de finition disponibles, qui offre un peu plus de 548 km d'autonomie.

Vous pouvez également opter pour la Model 3 Performance, avec 487 km d'autonomie, ou pour le modèle de base à propulsion arrière, qui n'offre que 437 km d'autonomie.

9. Mercedes-Benz EQS SUV 2024 : 545 km

Devançant de peu la Model X de Tesla, le SUV EQS de Mercedes-Benz a une autonomie estimée à 545 km en 2024. Ce chiffre s'applique au modèle EQS Plus, qui développe une puissance de 355 chevaux et permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes.

10. Tesla Model X 2024 : 539 km

Autre offre familière de Tesla, la Model X est actuellement proposée en deux variantes. Pour obtenir un kilométrage maximal, il faut renoncer à la version Plaid (524 km), axée sur les performances, et opter pour le modèle de base à transmission intégrale. Ainsi équipé, vous pourrez parcourir jusqu'à 539 km avec une batterie entièrement chargée, sans oublier les portes arrière motorisées en "aile de faucon", aussi loufoques qu'adorables.

À découvrir : Il s'agit des VE qui n'ont pas réussi à se hisser dans le top 10, pour une raison ou une autre. La Fisker Ocean se classerait au 7e rang de cette liste avec une autonomie de 579 km, mais l'entreprise vient de déposer son bilan et nous ne pouvons donc pas la recommander.