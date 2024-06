Un véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) est en quelque sorte le meilleur compromis entre deux mondes : vous pouvez le brancher à la maison pour charger la batterie embarquée et rouler en mode tout électrique sans aucune émission de gaz d'échappement, mais vous disposez toujours d'un moteur à essence pour les longs trajets. Les meilleurs PHEV de 2024 offrent une grande autonomie de conduite en mode tout électrique, ce qui signifie que vous pourriez être en mesure de faire tout votre trajet sans jamais consommer une goutte d'essence.

Nous avons dressé ici la liste des meilleurs PHEV de 2024 en termes d'autonomie totale de la batterie tout électrique. Voyons quels sont les PHEV 2024 qui peuvent parcourir le plus de kilomètres avec une batterie complètement chargée.

1. 2024 Toyota Prius Prime SE: 70 kilomètres

La Prius Prime est la variante rechargeable de la légendaire berline hybride de Toyota, et la version SE est à la fois la Prius PHEV la plus efficace et la plus abordable. Grâce à des roues de plus petit diamètre et à un ensemble d'options un peu plus modeste, la Prius Prime SE vous permet de parcourir 70 kilomètres en mode tout électrique.

2. 2024 Toyota RAV4 Prime: 67 kilomètres

Il est impressionnant de constater que le RAV4 hybride rechargeable égale presque la Prius Prime en termes d'autonomie en mode tout électrique. Bien sûr, avec sa hauteur de caisse de crossover et sa carrosserie utilitaire plus large, le RAV4 Prime ne peut pas tout à fait égaler la Prius en termes d'économie de carburant, il dispose d'un espace pour les passagers et le chargement que la Prius ne peut pas égaler.

3. 2024 Volvo S60 Recharge: 66 kilomètres

L'élégante berline sport S60 de Volvo allie performance et économie, avec un temps de 0 à 100 de seulement 4,3 secondes et une puissance totale de 455 chevaux. Lorsqu'elle est complètement chargée, la batterie offre une autonomie de 66 kilomètres en mode tout électrique, ce qui vous permet de faire vos courses quotidiennes à l'aide de la batterie.

4. 2024 Mitsubishi Outlander PHEV: 66 kilomètres

Si vous avez besoin de beaucoup d'espace dans votre PHEV, l'Outlander rechargeable est le bon choix pour vous. Le VUS PHEV de Mitsubishi peut accueillir 7 personnes et offre beaucoup d'espace de chargement. C'est un grand véhicule, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille : L'Outlander parcourt 66 kilomètres avec une charge complète de la batterie.

5. 2025 Lexus NX 450h Plus: 59 kilomètres

Le modèle le plus haut de gamme de la gamme Lexus NX, le 450h Plus AWD, est aussi le plus polyvalent. Le groupe motopropulseur hybride rechargeable vous offre jusqu'à 59 kilomètres d'autonomie en mode tout électrique avec une batterie entièrement chargée.

6. 2024 Volvo XC60 T8 Recharge: 56 kilomètres

Construit sur la même architecture de base que la berline Volvo S60, le XC60 hybride rechargeable offre des performances similaires, avec 455 chevaux et un temps de 0 à 100 en 4,5 secondes, digne d'une voiture de sport. La batterie embarquée permet de rouler jusqu'à 56 kilomètres en mode tout électrique.

7. 2024 Kia Sportage Plug-in Hybrid: 54 kilomètres

Kia a le vent en poupe ces derniers temps, introduisant des designs audacieux et futuristes dans des segments de véhicules qui présentent généralement un style fade et peu excitant. Le nouveau Sportage ne fait pas exception à la règle. En version hybride rechargeable, le Sportage offre 54 kilomètres de conduite sans essence.

8. 2024 Alfa Romeo Tonale: 53 kilomètres

Un nouveau type de véhicule pour Alfa Romeo, la Tonale est un petit SUV funky doté d'un groupe motopropulseur rechargeable offrant jusqu'à 53 kilomètres d'autonomie électrique. La Tonale dispose d'une puissance totale de 285 chevaux et d'un couple de 488 Nm, ce qui donne à ce petit crossover le genre de performances que l'on attendait des voitures à hayon, y compris un temps de 0 à 100 en 6 secondes chrono.

9. 2024 Dodge Hornet PHEV: 53 kilomètres

Construite sur la même plateforme que l'Alfa Romeo Tonale, la Dodge Hornet offre un groupe motopropulseur hybride rechargeable sur les deux versions supérieures, R/T et R/T Plus. Ainsi équipée, la Hornet PHEV développe 288 chevaux et 519 Nm de couple, ce qui est suffisant pour permettre à ce petit SUV à l'allure furieuse de franchir le cap des 100 km/h en 5,6 secondes. Lorsque vous n'êtes pas en train de la conduire, la Hornet PHEV dispose de la même autonomie de 53 kilomètres en mode tout électrique que sa jumelle Alfa, plus chère.

10. 2024 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid: 53 kilomètres

Le Hyundai Tucson est un excellent choix pour les familles qui veulent un SUV familial spacieux et pratique avec une excellente économie de carburant. En format PHEV, le Tucson vous permet de parcourir jusqu'à 53 kilomètres en mode tout électrique avec une charge complète.