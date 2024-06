Longueur: 4.450 mm

Largeur: 1.840 mm

Hauteur: 1.520 mm

Empattement: 2.680 mm

Coffre à bagages: 450/1.505 litres

Nouvelle forme et même substance pour le Cupra Formentor. Le SUV espagnol a récemment fait l'objet d'un restylage qui a permis de rafraîchir son apparence et son intérieur, ainsi que de réviser plusieurs variantes de la gamme.

Très populaire également en Italie (surtout l'hybride rechargeable, qui est constamment dans le top 10 de son segment sur notre marché), voici comment il a changé en termes de dimensions et de coffre.

Cupra Formentor 2024, les dimensions

Les changements esthétiques n'ont pas modifié les dimensions du Cupra Formentor. Le SUV le plus vendu du constructeur espagnol conserve sa longueur de 4,45 m et sa largeur de 1,84 m.

Cupra Formentor 2024, les trois quarts arrière

La hauteur de 1,52 m reste l'une des plus basses de tous les SUV du segment C, ce qui fait du Formentor l'un des plus bas et des plus sportifs de sa catégorie.

Cupra Formentor 2024, habitabilité et compartiment à bagages

À bord du Formentor, la qualité de la sellerie reste élevée, avec divers moulages créés par impression 3D et de la microfibre végétalienne recyclée à 73 %. Parmi les innovations les plus significatives, citons l'option des sièges CUPBucket (identiques à ceux de la version VZ5) pour les versions VZ, ainsi que des inserts noirs sur le volant, les bouches d'aération de la climatisation et la console centrale.

Au centre du cockpit se trouve le nouvel écran de 12,9 pouces dédié à l'infodivertissement, avec un curseur pratique (désormais rétroéclairé) placé en dessous pour les commandes tactiles de la climatisation et du volume de la radio.

En termes de technologie, la Cupra se distingue par son nouveau système audio à 12 haut-parleurs et 425 W, développé en coopération avec Sennheiser.

Cupra Formentor 2024, l'intérieur

Rien n'a changé en ce qui concerne le volume du coffre, qui reste de 450 litres pour les versions essence à traction avant (1 505 litres de capacité maximale), tandis que les versions 4Drive disposent d'un minimum de 420 litres.

Huit moteurs sont disponibles, allant du 1.5 TSI essence de 150 ch au 2.0 TSI de 333 ch avec transmission intégrale et Torque Splitter. Entre les deux, le 1.5 TSI mild hybrid essence de 150 ch, les 2.0 TSI de 204 ch et 265 ch et le 2.0 TDI de 150 ch sont confirmés. Il y a deux hybrides rechargeables, toutes deux basées sur le 1.5 TSI : 204 ch et 272 ch, avec une batterie de 19,7 kWh permettant de parcourir plus de 100 km en mode électrique.

Cupra Formentor 2024, concurrents aux dimensions similaires

Les concurrents du Formentor font presque tous mieux en termes de capacité de coffre, même s'ils sont légèrement plus grands.

C'est le cas de l'Alfa Romeo Tonale (également conçue par Alejandro Mesonero Romanos, le "père" de la Cupra) et de l'Audi Q3 Sportback, cette dernière partageant une grande partie du moteur et de l'architecture de la Formentor