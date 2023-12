Une supercar venue d'Afrique est certainement une valeur ajoutée dans le garage d'un collectionneur fortuné. Combien de supercars sont construites sur le continent africain ? Souvenez-vous de Bailey Edwards Cars, un spécialiste des répliques installé en Afrique du Sud, ou du Marocain Laraki ?

Le Groupe Perana Performance vient également d'Afrique du Sud. Ce constructeur automobile a créé une GT en 2009 en collaboration avec un carrossier bien connu dans l'automobile italienne - Zagato - a qui l'on doit ce superbe design.

Digne d'une GT italienne

Le Perana Z-One (prononcé Zee-One) est une vraie rareté, surtout si l'on prend en compte le fait que seulement une poignée des 999 exemplaires prévus par an ont été effectivement produits.

Son apparence est plutôt classique, car la carrosserie a des lignes douces et des détails inspirés des GT italiennes, comme la grande bouche avant, les feux et l'arrière très ramassé, qui rappelle une certaine Alfa Romeo 8C Competizione. Comme d'habitude chez Zagato, le toit a deux bosses au-dessus des sièges afin d'offrir quelques millimètres d'espace en plus au conducteur et à son passager.

Une conception simple pour contenir les prix

Le projet de Perana est très ambitieux. Le fabricant sud-africain a en fait l'ambition d'afficher un prix bas qui oscille aux alentours de 50'000 dollars. Pour ce faire, il choisit un châssis assez simple qu'il recouvre d'une carrosserie en fibre de verre de 4,41 mètres de long et de 1,92 mètre de large.

La conception de cette supercar est très simple, et cela a un avantage indéniable : le poids ! En effet, la Z-One ne pèse que 1195 kg qui sont répartis à 50/50 sur chaque essieu, au bénéfice du plaisir de conduite. En ce qui concerne le moteur, la Perana Z-One a un V8 6.2 L de 446 ch d'origine Chevrolet.

'