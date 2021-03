Chez BMW, on travaille d'arrache-pied pour le renouvellement de la Série 2. La nouvelle génération est en cours de route, voilà des mois que des prototypes sont testés par les ingénieurs de BMW. Pour le moment, sa révélation n'a pas été planifiée. Selon nos informations, elle pourrait être présentée vers la fin de l'année 2021.

Cette semaine, nos photographes sont tombés nez à nez avec le prototype de la nouvelle M2. Il est lourdement camouflé, et pour que nous ne puissions pas deviner ses formes, des panneaux de carrosserie ont été ajoutés. Toutefois, et si vous êtes pressés de voir la nouvelle BMW Série 2, nous avons un petit cadeau pour vous. Cliquez ici pour le découvrir !

D'après nos informations, la nouvelle M2 n'est pas prête de passer par la case "downsizing". Son long capot logera le 6 cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres de cylindrée. C'est le moteur des nouvelles M3 et M4, mais sa puissance sera légèrement dégonflée pour ne pas empiéter sur le terrain des M3/M4.

La puissance du moteur sera acheminée aux roues arrière, espérons simplement que les puristes pourront opter pour la boîte manuelle. La nouvelle BMW Série 2 Coupé est à propulsion, ce qui n'est pas le cas de la Série 2 Gran Coupé et de la Série 2 Active Tourer qui utiliseront la plate-forme UKL à traction.

La nouvelle BMW M2 pourrait bénéficier de différentes versions. Le constructeur de Munich pourrait commencer par lancer la M2 Competition, avant de commercialiser des versions plus puissantes et plus performantes comme la M2 CS. On pourrait également imaginer une version CSL, plus légère et plus puissante, davantage taillée pour la piste. On sait par exemple que la BMW M4 CSL est dans les cartons : alors pourquoi pas une M2 CSL ?

La présentation de la nouvelle BMW M2 pourrait intervenir l'an prochain.