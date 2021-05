Miami - 11 mai 2021 : Motorsport Network, plateforme numérique intégrée qui touche chaque mois 56 millions de fans d'automobile et de courses, a décidé d'acquérir le prestigieux duPont Registry, leader du marché de l'automobile de luxe depuis plus de 36 ans, qui se consacre à la mise en relation d'acheteurs fortunés avec des voitures exotiques haut de gamme et des marques de luxe.



Depuis plus de trois décennies, duPont Registry est devenue la plateforme majeure permettant à l'élite fortunée d'acheter et de vendre des voitures classiques, de luxe et exotiques. La marque, ses publications et ses propriétés numériques sont à la tête du marché automobile de luxe, et avec une portée impressionnante de plus de 10 millions de fans sur les réseaux sociaux, l'entreprise a capté un public très exclusif et influent.



Motorsport Network placera stratégiquement duPont Registry comme le point central de sa nouvelle division Driven Lifestyle, exploitant la culture, la communauté et le marché du style de vie adapté aux automobiles classiques et de luxe dans un seul écosystème. Le portefeuille de la division Driven Lifestyle comprend déjà Cavallino, une société de médias et d'événements de premier plan, qui organise des rendez-vous marquants pour les collectionneurs et les admirateurs d'automobiles haut de gamme, comme le 30e Palm Beach Cavallino Classic. Dans cette communauté, FerrariChat est une plateforme sociale mondiale de premier plan, mais aussi la voix principale sur Ferrari, avec plus de 20 ans d'expérience et un total de 200 000 membres inscrits sur le site. Canossa Events, synonyme d'excellence en matière de tourisme routier, organise plus de 270 événements par an pour les passionnés de conduite. Dédié à l'art des véhicules de luxe, Amalgam Collection, fondé en 1985, occupe une place unique dans l'histoire des modèles de voitures haut de gamme, façonnant sur mesure des exemples inégalés des voitures les plus emblématiques et les plus luxueuses du monde.



Avec la croissance rapide des marchés mondiaux des voitures classiques, de luxe et exotiques ainsi que l'accélération de la vente de voitures en ligne, le portefeuille Driven Lifestyle continuera à développer l'infrastructure déjà existante de Motorsport Network à l'échelle internationale. En tant que point central de ce puissant réseau, duPont Registry est prêt pour une transformation numérique, renforçant encore son statut de plateforme la plus influente, la plus innovante et la plus sophistiquée, et offrant une expérience exceptionnelle aux consommateurs aisés qui se consacrent à un style de vie dynamique.



Fondé en 1985, duPont Registry est le pionnier du marché de l'automobile de luxe et exotique. Les fondateurs Thomas duPont et Steven Chapman avaient une vision commune : publier un magazine en quatre couleurs sur papier glacé pour le marché de l'automobile de luxe, mettant en relation les acheteurs fortunés avec les marques haut de gamme.



Steven Chapman prendra sa retraite après avoir été PDG et président de duPont Publishing. Il laisse les rênes à ses fils : William Chapman en tant que PDG, et Steven Chapman Jr. en tant que président. En s'appuyant sur les capacités technologiques avancées de Motorsport Network, les frères Chapman superviseront la transformation numérique de duPont Registry, élevant la plateforme au rang d'ambassadeur des solutions commerciales intégrées pour les clients.



Steven Chapman, PDG et président de duPont Publishing : "Lorsque nous avons lancé duPont Registry il y a 36 ans, je ne pouvais pas imaginer l'impact que notre marque aurait sur le marché des voitures de luxe et exotiques, ainsi que sur le style de vie des personnes fortunées. Même s'il a été extraordinaire de construire cette entreprise avec tant de personnes incroyables, ce fut une expérience unique de pouvoir impliquer mes fils dès leur plus jeune âge. J'ai toujours rêvé qu'un jour ils dirigent l'entreprise et perpétuent l'héritage duPont Registry.”



“duPont Registry est ma vie depuis l'âge de 23 ans. Bien que j'aie reçu de nombreuses offres non sollicitées au fil des ans, nous n'avons jamais imaginé vendre cette grande entreprise. Tout en sachant que mes fils resteront actionnaires et seront fortement impliqués dans la gestion de l'entreprise avec les ressources et le soutien de Motorsport Network, je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve."



Ben Block, PDG de Motorsport Network : "Nous sommes incroyablement honorés d'ajouter cette propriété prestigieuse à notre nouvelle division Driven Lifestyle. duPont Registry a été la première plateforme à commercialiser sur son segment et, grâce à son autorité, a établi un lien de confiance avec son public averti. En utilisant la précision technologique et la portée internationale de Motorsport Network, notre objectif est d’améliorer l'expérience utilisateur, d'offrir aux clients des solutions plus innovantes et de développer l'activité au niveau mondial."