Vous n'avez probablement jamais entendu parler de RadFord, et pour cause, cette société britannique n'existe plus depuis la fin des années 1960. Elle vient d'être ressuscitée par Ant Anstead, Mark Stubbs et Jenson Button, le champion du monde de Formule 1. Ensemble, ils ont créé cette magnifique Lotus, la Type 62-2, qui s'inspire de la Lotus Type 62.

Cette voiture néo-rétro repose sur le châssis de la Lotus Evora. Elle est motorisée par un moteur V6 3,5 litres que l'on retrouve au cœur de la Lotus Emira. De base, la Type 62-2 'Classic' par RadFord délivre 430 ch, la version 'Gold Leaf' pousse sa puissance jusqu'à 500 ch grâce à des pistons et des arbres à cames améliorés, tandis que la version 'JPS' développe jusqu'à 600 ch. Cette dernière bénéficie d'une cartographie et d'un compresseur différent.

Dans les détails, la 'Classic' est équipée d'une boîte de vitesses manuelle à six rapports. En option, elle peut recevoir une boîte double embrayage à sept rapports. Les 'Gold Leaf' et 'JPS' utilisent une boîte DCT et sont équipées d'un différentiel à glissement limité électronique. À noter que les versions 'Classic' et 'Gold Leaf' ont des freins AP Racing à quatre pistons, tandis que la 'JPS' a des freins en carbone-céramique.

Le look de la Lotus Type 62-2 varie selon les versions. La Classic n'a par exemple pas d'aileron à l'arrière et porte des jantes de 17 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. La Gold Leaf a une livrée rétro et un aérodynamisme axé sur la piste avec son aileron à "double queue de canard". Elle est aussi équipée de jantes de 18 pouces à l'avant et de 19 pouces à l'arrière.

La Type 62-2 a beau s'inspirer d'une voiture d'époque, elle n'oublie pas pour autant de vivre avec son temps et de proposer des technologies dernier cri. On peut par exemple citer les montants A "transparents" ainsi que les rétroviseurs qui ont été remplacés par des caméras. On retrouve également un tableau de bord numérique de 6,0 pouces ainsi qu'une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Cette voiture a un châssis monocoque dont la résistance, la rigidité et l'agilité ont été améliorées par RadFord. Par ailleurs, le fabricant précise que c'est Jenson Button en personne qui a calibré le châssis pour obtenir "une sensation de direction et un retour d'information au conducteur exceptionnels". La Lotus Type 62-2 ne pèse que 1000 kg !

RadFord ne produira que 62 exemplaires de ce modèle dans son atelier californien, son prix n'a pas été indiqué. Le premier exemplaire sera livré à son propriétaire en 2022.