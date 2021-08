Le rêve d'une hypercar chinoise va enfin se concrétiser. La Hongqi S9 sera présentée au mois de septembre prochain dans sa forme finale à l'occasion de la Milan Design Week, elle qui est déjà apparue en avril dernier à Shanghai. Son constructeur, Silk-FAW (coentreprise américano-chinoise) veut concurrencer Ferrari et Lamborghini. Pour cela, il n'a rien trouvé de mieux que de produire son modèle en Italie, à Reggio Emilia, à quelques dizaines de kilomètres de Maranello.

Certains d'entre vous seront heureux d'apprendre que cette hypercar n'est pas électrique, enfin pas entièrement, puisqu'elle est hybride. Elle est motorisée par un V8 de 4,0 litres couplé à deux moteurs électriques pour développer une puissance de 1420 ch. La Hongqi S9 serait capable de passer de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde et de filer à une vitesse maximale de 402 km/h. Quant à son prix, Automotive News Europe annonce un ticket d'entrée à 1,5 million d'euros.

Ce modèle a beau avoir des origines chinoise (FAW) et américaine (Silk), beaucoup de ses concepteurs et responsables sont Européens. En effet, il a été conçu par Walter de Silva, une ancienne pointure du groupe Volkswagen qui a fait ses premières armes chez Alfa Romeo. Autre cadre de Silk-FAW, Amedeo Felisa, ex-PDG de Ferrari entre 2008 et 2016 ou encore Carlo Della Casa, directeur de développement produit qui occupait le poste de directeur technique chez McLaren.

Silk-FAW prévoit d'investir un milliard d'euros pour la construire son usine italienne et mettre la S9 en production. La co-entreprise vise à développer d'autres modèles comme les S7, S5 et S3 (production en Chine).

À retenir que la Hongqi S9 sera la seule hybride rechargeable de la gamme, tous les autres modèles seront purement électriques. Le constructeur chinois a fait appel à Dallara Automobili pour la mise au point de son châssis, autant vous dire qu'il a réellement l'ambition de proposer un modèle de haut vol.