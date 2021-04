Une hyper sportive venant de Chine ? Cela semble inhabituel à première vue. Jusqu'à ce que vous aperceviez l'hypercar S9 de la marque chinoise Hongqi dévoilée il y a quelques jours au salon Auto Shanghai 2021. Oui, oui, le même Hongqi qui s'occupe de fabriquer les limousines d'État pour la direction du parti. Les temps changent, surtout en Chine.

Présentée pour la première fois sous forme de prototype à l'IAA 2019, la S9 est la voiture de sport ultime de la marque, conçue par l'ancien chef du design du groupe Volkswagen, Walter de Silva. Oui, c'est le même homme qui a conçu la première Audi R8, et qui travaille maintenant pour la coentreprise Silk-FAW qui a aidé Hongqi à développer cette incroyable S9.

Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, l'hypercar a une silhouette très élégante et un look très européen, si l'on peut dire. L'extérieur présente un certain nombre de détails très intéressants. Par exemple, les phares sont dotés de prises d'air intégrées qui dirigent l'air frais vers le groupe moteur. Hybride évidemment.

La carrosserie est peinte dans un rouge éclatant, associé à du carbone apparent pour certains composants visibles. Le S9 est également équipé de vitres électrochromatiques intelligentes dont l'intensité de la teinte varie pour améliorer la consommation d'énergie.

Sous cette carrosserie élégante se cache un système hybride rechargeable avec un moteur thermique V8 qui produit 1420 chevaux (1044 kilowatts). On n'en sait pas tellement plus pour le moment, mais cette Hongqi S9 serait capable de se jouer de l'exercice du 0 à 100 km/h en seulement 1,9 seconde. La vitesse maximale est annoncée à 402 km/h, tandis que l'autonomie en mode tout électrique est de 40 km.

"La Hongqi S9 donne vie aux rêves de ceux qui la conçoivent et la conduisent", a déclaré Walter de Silva. "En pensant aux personnes en quête d'exclusivité, mon équipe et moi-même avons conçu cette hypercar avant-gardiste qui allie fonctionnalité et esthétique et se tourne vers l'avenir."

Et pour ceux qui penseraient que tout ceci n'est qu'une mascarade, avec un véhicule d'image qui ne verra jamais le jour, sachez que vous avez complètement tort : le véhicule est en effet prêt pour la production et Hongqi prend déjà les commandes ! Seuls 99 exemplaires sont prévus pour la production, celle-ci devant commencer l'année prochaine. Ah oui, et comme pour enfoncer le clou, sachez que cette S9 sera assemblée à Modène, en Italie.