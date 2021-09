Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de la principale nouveauté française au Salon de Munich, à savoir la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. En général, il faut toujours un peu de temps avant que la gamme, les équipements et les prix soient dévoilés après une présentation. Mais cette fois-ci, Renault n'a pas perdu de temps.

Pour le moment, l'offre est assez restreinte avec trois niveaux de finition et deux niveaux de puissance pour le moteur électrique. Un ou plusieurs autres niveaux de puissance devraient voir le jour ultérieurement, tout comme les finitions, avec certainement l'arrivée de quelques séries spéciales tout au long de la vie du modèle.

L'offre de motorisations

Comme vous l'avez peut-être vu au sein de notre sujet concernant la présentation du modèle, la nouvelle Mégane E-Tech électrique sera proposée, comme son nom l'indique, uniquement en électrique. Elle cohabitera avec l'actuelle Renault Mégane thermique et hybride pendant quelque temps.

Deux niveaux de puissance sont proposés avec 96 kW, soit 130 chevaux, et 160 kW, soit 218 chevaux. Concernant les valeurs de couple, le premier modèle développe 250 Nm, tandis que le second grimpe à 300 Nm. Les clients auront (presque) le choix au niveau des batteries avec 40 kWh pour le moteur de 130 chevaux et 60 kWh pour celui de 218 chevaux. Le premier pack batterie permet d'effectuer environ 300 kilomètres avec une seule charge, tandis que le second permet d'atteindre jusqu'à 470 kilomètres selon le cycle WLTP. La plus grosse batterie permet une recharge rapide jusqu'à 130 kW.

Les finitions et les principaux équipements de série

Comme énoncé plus haut, il y a trois niveaux de finition, avec une dotation de série plutôt intéressante sur le modèle entrée de gamme baptisée Equilibre.

Equilibre

Jantes de 18 pouces

Peinture bi-ton

Phares full LED

Climatisation manuelle

Quatre vitres électriques

Banquette 1/3-2/3

Accès/démarrage mains libres

Régulateur de vitesse

Caméra de recul

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Aide au maintien dans la voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Freinage d'urgence (avec détection piéton, cycliste, intersection)

Détecteur de fatigue

Écran tactile de 9 pouces

Instrumentation numérique

Techno (en plus d'Equilibre)

Jantes de 20 pouces

Bandeau arrière full LED

Climatisation automatique

Volant et sièges avant chauffants

Chargeur de téléphone à induction

Écran tactile de 12 pouces

Iconic (en plus de Techno)

Sellerie en cuir

Sièges avant électriques et massants

Système Hi-Fi Harman Kardon

Parmi toutes ces informations, il en manque une essentielle, celle concernant les tarifs. Renault n'a pas encore communiqué à ce sujet, mais ceux-ci devraient être dévoilés d'ici quelques semaines. En attendant, il est déjà possible d'effectuer une pré-commande afin d'être parmi les premiers à être livrés. Les commandes pourront être finalisées en février 2022 pour des livraisons certainement avant l'été prochain.