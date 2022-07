Ce qui devait arriver arriva, la Renault Megane quitte le Royaume et ne sera bientôt plus disponible de l'autre côté de la Manche. Si le constructeur français n'a pas encore publié de communiqué à ce sujet, nos confrères d'Autocar sont formels, les Renault Megane produites en Espagne et en Turquie et à destination du Royaume-Uni (à volant à droite) ont cessé d'être produites.

Si cela est vérifié, cela veut dire que la compacte française s'en va en laissant derrière elle sa remplaçante électrique, la Renault Megane E-Tech qui a pris la forme d'un crossover. Mais le média britannique n'est très clair, et ne précise pas si la fin de la production de la Renault Megane concerne uniquement le Royaume-Uni ou tous les marchés dans lesquels elle est vendue.

De plus, il faut rappeler que la Megane existe aussi en carrosserie berline. Comme le précise à juste titre Carscoops, la société turque Karsan produit cette version à coffre pour certains marchés depuis septembre 2022, et il était prévu que sa production dure cinq ans. Est-ce que Renault va écourter sa carrière ?

Autant de questions qui restent en suspens et auxquelles Renault devra rapidement apporter des réponses. Pour rappel, la Renault Megane a existé à travers quatre générations. Elle a été lancée pour la première fois en 1997. Ses ventes ont atteint un pic en Europe en 2004 avec 465 778 exemplaires vendus d'après les données de Carsalesbase. Depuis, elles n'ont fait que baisser en passant à 388 871 unités en 2005, 266 962 en 2006, 199 427 en 2012, et 68 692 en 2021.

La Renault Megane R.S ne sera pas non plus renouvelée. La branche sportive Renault Sport n'existe plus, elle a été remplacée par Alpine qui s'apprête à passer à l'électrique. La Megane R.S est donc le dernier modèle de Renault Sport. En disparaissant, elle laisse le champ libre à ses concurrentes à l'image de la VW Golf GTI, Seat Leon Cupra et Honda Civic Type R qui s'apprête à accueillir une nouvelle génération.