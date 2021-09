Le nouveau Mazda CX-5 a fait une première apparition il y a quelques jours en Chine lorsque des images de la version locale ont été publiées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) dans le cadre du processus d'homologation du crossover. Son cousin nord-américain est officiellement révélé aujourd'hui avec les mêmes changements esthétiques, qui sont difficilement perceptibles au premier coup d'œil.

Regardez de plus près et vous verrez que les feux accueillent maintenant une signature lumineuse à LED pour donner au modèle Mazda le plus vendu en Amérique du Nord une allure plus élégante. Les designers ont également retouché la calandre en lui donnant une texture de type 3D.

Galerie: Mazda CX-5 (2021)

5 Photos

Le modèle Grand Touring Reserve a disparu, car il sera remplacé en 2022 par le nouveau modèle 2.5 Turbo. Selon Mazda, les versions équipées d'un moteur turbocompressé bénéficient de modifications stylistiques supplémentaires qui les distinguent des CX-5 à moteur atmosphérique. On retrouve des garnitures noires brillantes à l'extérieur, ainsi que des accents et des surpiqûres rouges dans l'habitacle.

La version 2.5 Turbo Signature présente un design plus élégant avec des passages de roues de la couleur de la carrosserie et des jantes en alliage de couleur argentée. À l'intérieur, Mazda a installé des matériaux luxueux, notamment du bois véritable et du cuir Nappa, pour rehausser le statut du SUV. On trouve également un nouveau sélecteur de vitesse baptisé Mi-Drive, ainsi que des sièges redessinés censés offrir un meilleur confort.

Les changements sont plus nombreux qu'il n'y paraît, puisque le CX-5 bénéficie d'une transmission automatique à six vitesses plus réactive et offrant des accélérations plus douces. De plus, le SUV compact dispose désormais d'une suspension différente pour mieux atténuer les vibrations et les bruits de roulement grâce à une nouvelle structure de contrôle de l'amortissement et une plus grande rigidité du châssis.

Une autre mise à jour importante est la transmission intégrale qui devient de série sur toute la gamme. En effet, Mazda propose désormais la transmission intégrale en équipement standard sur tous les modèles CX. De la CX-3 à la CX-9, tous les SUV vendus par la compagnie en Amérique du Nord auront un système de traction intégrale, même en entrée de gamme.

Il est intéressant de noter que Mazda a déjà confirmé que la prochaine génération du CX-5 sera un véhicule entièrement différent en adoptant une nouvelle plateforme à propulsion avec des moteurs à six cylindres en ligne. On ne sait pas encore quand le nouveau modèle sera dévoilé, mais il faudra un certain temps pour qu'il atteigne le marché américain, étant donné que le modèle actuel vient d'être mis à jour.