Aujourd'hui, il est généralement considéré comme correct de dire que le boom des monospaces en Europe à la fin du siècle dernier était dû au Renault Espace tandis qu'aux États-Unis, l'ancêtre du segment était le Voyager/Caravan, introduit la même année avec des modèles frères sous les marques Plymouth et Dodge.

La Dodge Caravan et la Plymouth Voyager se sont avérées être des bouées de sauvetage pour Chrysler à une époque où le constructeur était confronté à de graves difficultés financières.

Une inspiration plus ancienne

L'idée de créer un minivan pour l'Amérique était à l'étude depuis de nombreuses années. Les énormes breaks dotés de moteurs tout aussi énormes et les fourgonnettes encore plus grandes ne rentraient souvent pas dans un garage de taille moyenne, même s'ils ont connu une demande constante dans les années 1960 et 1970.

C'est Ford qui a agi le premier, avec une intuition aussi "brillante" qu'erronée, mais pas de la manière que vous pensez.

Ford Carousel

Cela aurait pu être un succès

La triste histoire du concept-car Ford Carousel, qui devait être produit dès 1975, est un exemple clair d'un concept potentiellement révolutionnaire qui est arrivé non pas tant "au mauvais endroit" qu'"au mauvais moment".

L'idée d'une nouvelle voiture familiale à trois rangées de sièges, combinant les avantages d'un break et d'une fourgonnette, a été activement promue par Hal Sperlich, l'un des "pères" de la désormais emblématique Mustang présentée quelques années plus tôt. Le numéro un de l'entreprise, Henry Ford II, contrairement à ce que l'on croit, aime l'idée et donne le feu vert au projet.

Ford Carousel

Parmi les nombreuses esquisses vues, Sperlich a choisi la version du designer Richard Nesbitt, qui présentait une ligne de capot particulièrement haute et des piliers contrastés. En outre, la société a décidé de passer rapidement des dessins à la construction d'un prototype complet basé sur le modèle de la série Econoline/Club Wagon.

Ford Econoline/Club Wagon

La crise

Cependant, dès 1973, un an à peine après l'approbation du projet Carousel, les travaux sont ralentis par la fameuse crise pétrolière, qui entraîne une augmentation du nombre de modèles importés sur le marché américain et la réduction de la taille des voitures américaines.

Le concept de minivan, développé selon le schéma traditionnel, n'était donc plus adapté à l'évolution rapide des normes de l'industrie automobile, qui avait décrété l'abandon des véhicules de grande taille tant convoités.

Selon Nesbitt, lorsque le prototype a été achevé en 1974, la direction de Ford a cessé de donner le feu vert à la poursuite du développement du projet. Ford a alors abandonné la production en série du Carousel, se privant ainsi de l'opportunité de créer un nouveau segment qui allait bouleverser le marché automobile américain. Mais ils ne s'en rendront compte que 10 ans plus tard, lorsque Chrysler entrera sur le marché avec les Caravan et Voyager.

Ford Carousel

La vengeance de l'ancien

Comme mentionné ci-dessus, il s'agit de deux modèles fondamentaux pour l'histoire de Chrysler qui, dans la seconde moitié des années 1970, s'est débarrassé en un clin d'œil de ses anciens modèles pour se concentrer sur les petites voitures afin de lutter contre les constructeurs européens et japonais.

Cependant, l'entreprise ne disposait pas des fonds nécessaires et le concept est donc resté sous la forme d'un modèle en terre cuite. Mais l'arrivée chez Chrysler de Hal Sperlich, tout juste sorti de l'échec du Carousel, et de Lee Iacocca, l'ex-président de Ford qui avait été licencié en 1978 en raison de désaccords avec Henry Ford II, a rallumé la mèche qui a finalement déclenché l'engouement pour les monospaces.

Les deux ex-Ford sont partis d'une feuille blanche pour la conception de ce nouveau modèle : contrairement à son homologue à l'ovale bleu, il a été conçu sur une plateforme à traction avant et un moteur à quatre cylindres. Cette dernière solution a été la carte maîtresse qui a sauvé Chrysler de la faillite, grâce au succès des modèles équipés de moteurs de 2,2 et 2,6 litres.

Ford Aerostar

Ford doit suivre

L'année 1983 voit le lancement commercial du Plymouth Voyager et du Dodge Caravan, des modèles révolutionnaires qui ont connu des succès commerciaux immédiats, capables d'assainir les caisses de Chrysler et de lancer une véritable mode aux États-Unis.

Une tendance que Ford a été obligé de suivre, malgré le fait que le Carousel datait de 1973, et a présenté à la hâte l'Aerostar en 1984, un prototype de monospace qui est entré en production en 1985.

Ford Windstar Ford Freestar

Si les formes étaient similaires, la mécanique était différente, et pour Ford, ils utilisaient des plates-formes traditionnelles à propulsion arrière qui étaient moins populaires auprès des clients. Les nouvelles générations telles que la Windstar et la Freestar n'ont donc servi à rien : il était trop tard et Ford avait - malgré lui - raté l'occasion et cédé ce nouveau segment à ses concurrents...