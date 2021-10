Rolls-Royce a toujours été une marque qui a fait du luxe extrême et de l'opulence ses marques de fabrique. Ce n'est pas la première fois que Rolls-Royce fabrique des accessoires exclusifs pour les riches propriétaires de ses voitures, mais nous sommes sûrs qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient mettre cet objet sur leur bureau ou à la maison.

Baptisé Cellarette, il s'agit d'un étui à cigares et à whisky sur-mesure, fabriqué à partir de matériaux haut de gamme tels que le cuir, le bois et l'aluminium, et dont le prix - tenez-vous bien - correspond à celui d'une voiture compacte haut de gamme. Il vous faudra 40 570 £ (47 900 € au taux de change actuel), hors taxes, pour vous offrir ce petit plaisir.

Un précieux objet

La somme d'argent requise pour posséder la dernière addition à la collection Connoisseur de Rolls-Royce semble un peu élevée, mais un regard plus attentif révèle que cette boîte a quelque chose d'unique.

Elle est fabriquée en aluminium poli, enveloppée d'un cuir Rolls-Royce Havana et dotée d'un placage à pores ouverts "Obsidian Ayous" sur son plateau de service extensible, avec l'inscription incrustée "Spirit of Ecstasy".

Il y a également un briquet et un coupe-cigare.

À l'ouverture de la Cellarette, une lumière douce émet une lueur chaleureuse, tandis qu'un porte-bouteille de whisky orné des initiales "RR", revêtu de cuir armagnac, et des verres à pied soufflés sont présentés.

Cette boîte à cigares compacte et cylindrique impressionne également par sa taille et sa finition intérieure en bois de cèdre espagnol. En outre, un briquet et un coupe-cigare, fabriqués par le spécialiste français des produits de luxe S.T. Dupont, sont maintenus magnétiquement aux deux extrémités.

Possibilités de personnalisation

Cela n'a pas été précisé au préalable, mais le chiffre auquel la Cellarette est vendue est en fait son prix de départ. Les clients peuvent demander à Rolls-Royce de personnaliser la boîte en fonction de leurs souhaits.

Il est difficile d'imaginer combien ces objets sur-mesure pourraient coûter, mais il est certain que pour les propriétaires de voitures comme la Phantom ou la Dawn, cela ne leur fera pas de mal d'ajouter un zéro supplémentaire à la facture finale.