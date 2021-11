Le rappeur américain Kanye West, marié à la populaire Kim Kardashian, va renouveler la flotte de véhicules qu'il possède dans sa propriété située dans le Wyoming (Californie). Du moins, une partie de son garage, car nous supposons qu'il a plusieurs autres véhicules.

Le média TMZ rapporte que le rappeur et producteur de musique a vendu plusieurs de ses SUV et pick-ups Ford au concessionnaire local, et ces véhicules sont maintenant mis aux enchères par Musser Bros. Auctions and Real Estate.

Galerie: Kanye West met aux enchères sa flotte de véhicules Ford

5 Photos

Les six véhicules, quatre pick-ups et deux SUV, présentent le même habillage noir mat. Les voitures sont pour la plupart dotées de l'équipement intérieur standard, y compris les deux F-150 Raptor.

L'un est un modèle de 2019 avec 35 234 miles (56 700 km) au compteur, tandis que l'autre est un modèle de 2018 avec 32 913 miles (53 000 km) à son actif. Les deux véhicules sont propulsés par le moteur à essence V6 EcoBoost de 3,5 litres.

Sont également mis aux enchères deux SUV Ford Expedition et deux Ford Super Duty : un F-250 XLT et un F-350 Lariat. Les modifications limitées rendent ces véhicules attrayants pour un large éventail d'acheteurs potentiels qui pourraient vouloir l'un de ces véhicules, indépendamment du pedigree fourni par leur précédent et célèbre propriétaire.

Les Ford Expedition sont les plus récents, et l'un d'entre eux, le XLT Max, affiche un peu moins de 3000 miles (4800 km). Son prix actuel est de 46 750 dollars (40 450 euros). Le Raptor de 2018 affiche le prix le plus élevé pour le moment, à 53 515 dollars (environ 46 300 euros).

Si ces véhicules sont un peu chers pour vous, l'enchère actuelle sur le F-350 (2016) du célèbre rappeur est de 26 750 dollars (23 150 euros). L'autre Ford Expedition de West (finition Limited) est la plus populaire du lot et a déjà reçu 118 offres. Tous ces prix sont susceptibles d'augmenter au cours des prochaines semaines, car la vente aux enchères restera active pour les six véhicules jusqu'au 23 novembre.

Source : Musser Bros. via TMZ