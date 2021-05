La Rolls-Royce Boat Tail a fait sensation. C'est d'une part une voiture sensationnelle produite à seulement trois exemplaires, et c'est aussi la voiture neuve la plus chère au monde. Le constructeur anglais n'a pas révélé son prix, mais il se dit que ce modèle très spécial est facturé à 28 millions de dollars, soit environ 23 millions d'euros.

Nous ne savons pas non plus qui sont les propriétaires de cette voiture de luxe. D'après le Telegraph, les premiers propriétaires de la Rolls-Royce Boat Tail ne seraient autres que Jay-Z et Beyoncé car plusieurs détails correspondent à leurs objets préférés. Le bleu - couleur préférée du client d'après Rolls - est peut-être un autre indice, ce serait aussi à un clin d'œil à leur fille, Blue Ivy.

Pour tout savoir sur ce modèle Rolls-Royce Boat Tail, un yacht ultra luxueux pour la route

"J'ai apprécié les nombreuses réunions avec le propriétaire et sa femme à leur domicile - ils étaient merveilleusement accueillants. Nous avons testé la voiture sur la la route avec tous les équipements à bord à 155 mph, juste pour nous assurer qu'il n'y a pas de cliquetis", a déclaré Alex Innes, responsable de la conception des carrosseries de l'entreprise.

Il aura fallu quatre longues années à Rolls-Royce pour mettre au point cette voiture. D'après le constructeur britannique, 1813 nouveaux composants ont été construits et plus de 20 personnes ont participé à ce projet hors du commun. Le fabricant affirme qu'un système audio à 15 haut-parleurs a été fabriqué sur mesure, ce qui enchantera certainement les deux artistes.

On se souvient qu'en 2017, Rolls-Royce a présenté la Sweptail considérée à l'époque comme étant la voiture neuve la plus chère au monde. Depuis, elle a été détrônée par la Bugatti La Voiture Noire estimée à 16,7 millions d'euros. La Boat Tail pourrait passer devant, vous avez probablement sous les yeux et à ce jour la voiture la plus chère sur Terre, rien que ça.