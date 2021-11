Qu'y a-t-il de plus gratifiant pour un joueur de foot que d'être élu Ballon d'Or ? Cette année, c'est l'attaquant du PSG Lionel Messi qui a remporté le prestigieux trophée pour la septième fois devant Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Jorginho (Chelsea).

Dans le coffre de l'Alpine A110 S

Avant la remise des trophées, c'est Fernando Alonso et Esteban Ocon qui se sont rendus au Théâtre du Châtelet pour remettre deux prestigieux trophées au volant de la nouvelle Alpine A110 S. Le constructeur français étant partenaire officiel de la 65eme édition du Ballon d'Or.

Alpine A110 Alpine A110 2022

Alpine a donc profité de cette occasion pour la promotion de son A110 qui ne sera plus disponible qu'en trois versions. Il y a l'Alpine A110 avec son moteur 1.8 TCe de 252 ch et qui démarre à 59 500 euros. Les clients désireux de rouler au volant d'une version plus puissante pourront dépenser un peu plus d'argent pour s'offrir l'Alpine A110 GT forte de 300 ch et affichée à partir 65 900 euros.

Alpine A110S

Au sommet de la hiérarchie, on retrouve donc l'Alpine A110 S, la même qu'utilisée dans le spot publicitaire avec sa couleur très identifiable et son aileron arrière. Elle développe la même puissance que l'Alpine A110 GT, mais se veut davantage typée circuit. Ses prix démarrent à partir de 71 500 euros.

L'offensive Alpine

Il est clair qu'Alpine veuille mettre les bouchées doubles et se mettre plus en avant à travers des événements très suivis et discutés par le public comme le Ballon d'Or et son audience cumulée de 800 millions de personnes à travers le monde.

Alpine n'est qu'au début d'une nouvelle ère puisque le constructeur du groupe Renault va mener une offensive à travers plusieurs modèles électriques et avec la complicité d'un partenaire de renom, Lotus. Tous ses prochains modèles seront électriques, l'Alpine A110 actuelle, et telle que nous la connaissons, disparaîtra probablement pour laisser place à sa jumelle électrique, à moins que les dirigeants de la marque ne décident de faire une exception et de commercialiser le duo électrique/thermique.