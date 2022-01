Lamborghini a beau produire les plus belles et puissantes voitures au monde, il n'empêche qu'il devra se plier aux règles et proposer des motorisations électrifiées. Le constructeur au taureau est conscient des enjeux et s'apprête donc à délaisser les motorisations 100% thermiques dès cette année !

Dans une interview accordée à Automotive News Europe, Stephan Winkelmann a déclaré que 2022 est la dernière année de vente de moteurs à combustion "pure" (100% thermique), puisque dès l'année prochaine, le constructeur passera à une gamme hybride rechargeable. La première Lamborghini à motorisation hybride verra le jour l'an prochain, et d'ici 2024, toutes les Lamborghini seront électrifiées. À noter que Lamborghini a alloué un montant de 1,5 milliard d'euros pour le passage aux hybrides rechargeables !

"Ce sera la dernière fois que nous n'offrons que des moteurs à combustion" Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini

Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimate Lamborghini Countach LPI 800-4

Cette année, la marque lèvera le voile sur quatre modèles. Le fabricant de Sant'Agata Bolognese n'a pas encore révélé leur identité, il pourrait s'agir de l'Urus restylé (et qui sera proposé en version hybride rechargeable) et d'un modèle basé sur l'Huracan. L'Aventador sera aussi remplacée, mais nous ne savons toujours pas si elle sera dévoilée cette année ou l'an prochain. Le constructeur italien travaille également sur un modèle à quatre portes ainsi que sa première voiture 100% électrique prévue en 2025.

Son concurrent Ferrari est lui aussi contraint d'électrifier ses modèles. Le constructeur au cheval cabré a déjà commercialisé la Ferrari SF90 Stradale et a lancé dernièrement la nouvelle 296 GTB motorisée par un V6 hybride. Tout comme Lamborghini, Ferrari commercialisera aussi une sportive 100% électrique et donc totalement silencieuse. Eh oui, les temps changent, les mélodieux moteurs V12 sont en voie de disparition, mais ils continueront de hurler tant que cela est encore possible : Pour combien de temps encore ?