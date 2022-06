Le 12 juin dernier, la Toyota GR010 Hybrid de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa remporte la 100ème édition des 24 Heures du Mans.

Le spectacle sur le circuit de la Sarthe n'est cependant pas encore terminé. En effet, du 30 juin au 3 juillet se déroulera Le Mans Classic, un événement dédié aux voitures de course qui ont écrit l'histoire du sport automobile.

Pendant les trois jours de l'événement, il y aura des rallyes, des expositions et plusieurs spectacles pour admirer les plus de 8500 voitures qui participeront à l'évènement.

Le Mans Classic 2022, le programme et les billets

Créé en 2002 par Peter Auto, Le Mans Classic en est à sa 10ème édition. L'ouverture du paddock au public et l'enregistrement des voitures aura lieu le jeudi 30 juin. Dès le vendredi 1er juillet, l'évènement débutera avec les qualifications des différentes catégories de voitures historiques engagées.

Entre le samedi 2 et le dimanche 3 juillet, plusieurs courses auront lieu, mais aussi quelques expositions Porsche, Ferrari, Jaguar et BMW anciennes. En outre, la vente aux enchères d'Artcurial aura lieu ce week-end avec de nombreuses pépites qui devraient s'arracher à prix d'or.

Les prix des billets, valables pour voir les qualifications et les courses et pour accéder aux différentes zones du circuit, débutent à partir de 28 euros.

Ceux qui souhaitent une expérience encore plus "immersive" peuvent choisir un forfait spécifique à 345 euros qui comprend, entre autres, une place privilégiée sur la terrasse du paddock et une visite du musée des 24 Heures. Enfin, différents forfaits sont proposés pour la visite du paddock (avec un guide) ou pour des excursions en Jeep ou en hélicoptère.

Pour un aperçu complet, n'hésitez pas à consulter le site internet du Mans Classic. Pour suivre l'événement depuis chez vous, vous pouvez vous rendre sur les pages officielles Facebook et Instagram de l'événement, sur lesquelles sont publiées des photos, des vidéos et des contenus exclusifs.

La course et les catégories

500 voitures de course réparties en six catégories selon la période vont être engagées. Il s'agira de modèles ayant été engagés en compétition entre 1923 à 1981. La première division comprend les voitures qui ont concouru entre 1923 et 1939, lorsque le Circuit de la Sarthe avait encore une configuration différente de celle d'aujourd'hui.

Pour la deuxième "salve", nous retrouvons des voitures de 1949 à 1956, dont des Mercedes 300 SL, tandis que dans la troisième division, il y aura de nombreuses Ferrari, Bentley et autres Aston Martin ayant couru entre 1957 et 1961.

La quatrième catégorie regroupe les voitures de course entre 1962 et 1965, dont les légendaires Ford GT40, tandis que la cinquième division (1966-1971) intègre des modèles mythiques comme les légendaires Porsche 917K qui sont entrées dans l'histoire en 1971 en remportant les 24 Heures avec une vitesse moyenne de 222,3 km/h, un record qui aura perduré pendant presque 40 ans.

Enfin, dans la sixième et dernière catégorie, nous retrouvons des Ford, Ferrari, Matra, Porsche et BMW entre 1972 et 1981.

Les évènements spéciaux

Le Mans Classic est accompagné de quatre courses (avec des qualifications le vendredi) avec un accès et un règlement spéciaux : Jaguar Classic Challenge, Porsche Classic Race Le Mans, Endurance Racing Legends et Group C Racing.

Participent au Jaguar Classic Challenge tous les modèles produits avant 1966. Parmi les 75 voitures au départ, il y aura des XK 120, C-Type, XK 140, D-Type, XK-150 et autres E-Type.

Organisée en coopération avec Porsche France et Peter Auto, la Porsche Classic Race Le Mans regroupe plus de 70 modèles de course historiques, de la 911 de 1965 à la 935 de 1981.

Dans la course Endurance Racing Legends, vous pourrez apercevoir des prototypes et des voitures de course qui ont écrit l'histoire du Mans. Toutes les voitures de course de 1923 à 2010 peuvent s'y inscrire, l'édition de cette année comptant plus de 70 icônes telles que la Ferrari 550 Maranello Prodrive de 2002, la Maserati MC12 GT1 de 2005 et la Dodge Viper GTS/R de 2002.

Dans la division Group C Racing, nous retrouvons des voitures engagées dans le Group C, une catégorie qui a existé entre 1982 et 1993 et qui comprend des modèles comme la Peugeot 905, la Porsche 962 C, la Jaguar XJR-8 et l'Aston Martin AMR1.