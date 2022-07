Les constructeurs automobiles investissent massivement pour le développement de moteurs électriques. Il y en a un qui nagerait à contre-courant, et c'est Pagani, dont le patron Horacio Pagani aurait déclaré à Autocar que ses équipes ont cessé de développer des voitures électriques.

Cela peut paraître assez curieux à l'heure où la course à l'électrification bat son plein, mais Pagani essaye de développer une supercar à batterie depuis 2018, et ses recherches ont montré qu'il faudrait que la batterie pèse au moins 600 kg, ce qui est inenvisageable car cela représente tout de même la moitié du poids de la Pagani Huayra R avec ses 1050 kg à sec.

"L'idée devrait être de faire une voiture légère, mais c'est le plus grand défi. Le rêve serait d'avoir un véhicule électrique de 1300 kg, mais ce n'est pas possible."

Autocar a déclaré hâtivement que Pagani avait abandonné leur développement, ce qui est faux d'après Pagani qui a transmis un message à nos collègues d'InsideEVs Argentine.

Pagani Huayra Codalunga Pagani Huayra R

"Je ne comprends pas pourquoi Autocar a écrit ça. Je parlais à mon fils Christopher et nous sommes tous bouleversés, car nous n'avons pas fait de commentaires similaires. Ce que j'ai dit, c'est qu'en 2018, lorsque nous avons lancé le projet de voiture électrique, aucun concessionnaire et aucun client n'a montré le moindre intérêt pour une voiture électrique de Pagani".

Horacio poursuit : "Nous travaillons avec enthousiasme, nous investissons beaucoup d'argent et nous travaillons avec passion pour faire tout ce qui doit être fait pour réaliser un travail bien fait. Nous avons commencé par obtenir toutes les approbations de sécurité, puis nous nous sommes concentrés sur le poids et nous allons de l'avant avec la conception de cette voiture". Enfin, il a expliqué à InsideEVs Argentine qu'il n'y avait aucune urgence à terminer ce projet et que ses équipes travaillent encore sur le développement du moteur électrique et de la batterie. "Nous voulons faire quelque chose de bien fait, car les changements sont assez rapides, mais nous ne pensons absolument pas arrêter ce projet".

D'après Horacio Pagani, une supercar n'est pas seulement une voiture puissante, elle doit dégager de l'émotion au volant. Le patron estime que les électriques ne sont pas à la hauteur des thermiques, car elles sont tout simplement trop lourdes. Le plaisir de conduire est donc en quelque sorte bridé.

Tous les fabricants automobiles savent faire une voiture électrique puissante. Même Kia qui n'est pourtant pas attaché aux voitures de sport propose une EV6 GT forte de 585 ch. Elle sera très vite rejointe par une Hyundai Ioniq 6 N dont la puissance devrait être supérieure.

La nouvelle supercar de Pagani est déjà prête et n'attend plus qu'à être présentée. Si vous ne jurez que par le thermique, vous allez être servis. La nouvelle Pagani C10 (on ignore encore sa dénomination officielle) est motorisée par un V12 ! Le fabricant italien continue d'acheter des V12 à Mercedes-AMG. Il a annoncé par le passé qu'il continuera à le faire au moins jusqu'en 2026.

Si l'Europe a acté la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, il existe quelques exceptions. L'amendement Ferrari prévoit que les modèles produits à moins de 10 000 exemplaires pourraient exister jusqu'en 2036. Enfin, aucune date de fin des thermiques n'a été évoquée pour les fabricants produisant moins de 1000 véhicules par an. Ainsi, Pagani pourrait passer à travers les mailles du filet et poursuivre sur le chemin des moteurs à combustion interne.