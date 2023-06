NEW YORK, 28 juin 2023 – GMF Capital (GMF), bureau de gestion de patrimoine de Gary Fegel et grande société d'investissement privé, annonce aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de Motorsport Network Media LLC (MSNM), plateforme mondiale de médias numériques dans les domaines des sports mécaniques et de l'automobile, pour un montant non divulgué.

Les conditions de l'acquisition prévoient que GMF Media, filiale de GMF Capital, contrôle la majorité de MSNM, avec une option d'achat sur la participation minoritaire restante à une date ultérieure.

MSNM, qui compte plus de 40 millions d'utilisateurs mensuels et une communauté active de plus de 15 millions de followers sur les réseaux sociaux, est la plus grande plateforme indépendante de médias dans les domaines des sports mécaniques et de l'automobile.

Les près de 50 propriétés numériques dans les sports mécaniques et l'automobile, désormais sous le contrôle de GMF, incluent des marques sportives comme Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total et GPOne, ainsi que des marques de l'industrie automobile telles que Motor1.com et InsideEVs.com.

L'accord inclut également la marque Motorsport Network, ainsi que Motorsport.tv, principale plateforme vidéo de diffusion en direct et à la demande, mais aussi les Autosport Awards, première cérémonie annuelle de remise de prix dans le monde des sports mécaniques.

"Nous sommes ravis d'acquérir l'impressionnant portefeuille de médias d'envergure internationale de Motorsport Network Media, qui s'apprête à connaître une croissance significative en raison de la popularité grandissante, aux États-Unis et dans le monde, des sports mécaniques, particulièrement de la Formule 1", déclare Gary Fegel, Fondateur et Directeur de GMF Capital. "Nous tirerons parti de la position de leader de ces marques sur les marchés des sports mécaniques et de l'industrie automobile, et mèneront l'entreprise vers les passionnés. Notre acquisition permettra à l'entreprise de saisir de nouvelles opportunités de croissance, ce qui profitera aux employés, aux annonceurs, aux partenaires et aux dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde."

Cette acquisition est la première de GMF dans les domaines du sport, de l'automobile et des médias. Depuis sa création en 2013, GMF Capital et ses filiales ont investi plus de 5,5 milliards de dollars, essentiellement dans les secteurs du capital-investissement, de l'immobilier et des investissements alternatifs.

"L'annonce d'aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre passionnant pour Motorsport Network et notre entreprise médiatique de premier plan", déclare James Allen, Président de Motorsport Network. "Au fil des ans, nos actifs médiatiques ont suscité un intérêt considérable, mais nous avons trouvé en GMF Capital un acheteur qui accorde vraiment de l'importance à ce que nous avons construit et qui partage notre vision de l'avenir. La franchise médiatique a continué à réaliser de solides performances, et nous sommes convaincus qu'elle prospérera sous la direction de GMF Capital."

À propos de GMF Capital

GMF Capital a été créé par Gary Fegel en 2013 comme bureau de gestion de patrimoine afin d'investir des capitaux en son nom, celui de sa famille et ceux d'investisseurs partageant les mêmes valeurs. Depuis sa création, avec des bureaux à New York et en Suisse, GMF Capital et ses filiales ont investi plus de 5,5 milliards de dollars, principalement dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier et des investissements alternatifs. Avant de fonder GMF Capital, Gary Fegel était associé principal chez Glencore Plc, l'une des plus grandes sociétés de négoce de matières premières et d'exploitations minières au monde.

Pour plus d'informations sur GMF Capital, consultez www.gmfcapital.com.

Conseillers

Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a été le conseil juridique de GMF Capital. Snell & Wilmer LLP a été le conseil juridique de Motorsport Network LLC.

Relations presse

Pour GMF Capital :

info@gmfcapital.com

zach.groen@finnpartners.com

Pour Motorsport Network :

mediarelations@motorsport.com