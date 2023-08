Infiniti a présenté en avant-première son orientation future en matière de design lors de la Monterey Car Week, en dévoilant le SUV QX Monograph. Les proportions et les éléments de conception du concept pourraient apparaître chez les concessionnaires en tant que QX80 de prochaine génération, remplaçant le modèle en vente depuis 2011.

Le style audacieux de l'Infiniti QX Monograph commence à l'avant, avec une calandre inclinée vers l'avant dotée de barres diagonales pointants vers le haut en direction du nouvel insigne de la marque. Le long du bord du capot, y compris le haut de la calandre, se trouve un ensemble de feux de jour en forme de "touche de piano" qui effectuent une animation qui, selon Infiniti, est inspirée par un oiseau qui prend son envol. On vous laisse en juger…

Ces touches du piano font encore une autre apparition à l'arrière, où elles forment le feux arrière géant qu’étend sur toute la longueur. Regardez attentivement et vous verrez que les gros éléments lumineux sont en fait constitués de petites bandes lumineuses horizontales qui nous rappellent un peu une illustration de coucher de soleil. Comme sur le nouveau QX60, le Monograph est doté d'un toit flottant avec un accent biseauté le long de la lunette arrière.

Le nouveau QX80 en approche ?

Certains éléments lumineux et la calandre établissent des liens clairs avec d'autres Infiniti modernes, mais le QX Monograph est plus anguleux. Les surfaces de la carrosserie semblent simplement ornées, mais il existe des lignes de caractère plus complexes. Ces accents de surface sont plus évidents lorsque l’on regarde le QX Monograph sous un éclairage variable.

Galerie: Photos espions de l'Infiniti QX80

9 Photos

Infiniti a peint le gros SUV dans une teinte argentée appelée "Akane". La peinture à six couches s'inspire des couleurs de transition d'un coucher de soleil, et le concept apparaît en effet rose, violet clair et même gris bleuté selon la lumière. Des accents rouges sur les jantes et l'insigne "Monograph" ajoutent au motif crépusculaire.

Les grandes proportions et la ligne de toit carrée du QX Monograph constituent les liens les plus évidents avec le QX80 existant, mais le concept est beaucoup plus moderne et conçu de manière cohérente. Bien sûr, il faudra plus que du style pour mettre le QX80 à la hauteur par rapport à la Cadillac Escalade et à la Lincoln Navigator chic de MCM, alors espérons qu'Infiniti aura un groupe moto-propulseur de haute technologie et un confort d'habitacle impressionnant en réserve pour son SUV phare.

Quant à la date à laquelle nous verrons un nouveau QX80 dans les salles d'exposition, les concepts Monograph d'Infiniti ont tendance à arriver environ un an avant leurs variantes de production. Prévoyez donc de voir un nouveau QX80 à temps pour 2025.