Le conducteur d'une Tesla Model Y a été pourchassé par la police il y a quelques jours à Orange County en Californie. Une course poursuite qui s'est conclue avec au moins deux pneus crevés sur la voiture électrique, des jantes abîmées et... un sacré coup porté à son ego.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, diffusée en direct sur la chaîne YouTube du réseau local ABC7, la poursuite a eu lieu à la tombée de la nuit sur la route 91 en Californie. Selon les commentateurs de l'émission, le conducteur ne se serait pas arrêté après que la police ait constaté une violation dans la voie de covoiturage.

Les policiers ont donc commencé à suivre le véhicule blanc sur la CA-91 en direction de l'est. Le crossover tout électrique a parfois dépassé la barre des 110 km/h mais jamais celle des 130 km/h, en essayant d'échapper à la patrouille.

La California Highway Patrol a eu besoin d'au moins trois véhicules pour la poursuite et, après avoir constaté que le conducteur de la Tesla n'avait pas l'intention de s'arrêter, elle s'est attaquée à elle avec une herse.

Les pneus gauche ont ainsi été crevés et la vidéo de permet pas de voir si ceux du côté droit ont été touchés... Mais avec deux roues touchées, ce n'était qu'une question de temps avant que l'affaire tourne mal.

Environ trois minutes plus tard, les deux pneus touchés ont commencé à se détacher de la jante. Le véhicule a alors ralenti et s'est finalement arrêté, mais la suite des événements est plus difficile à comprendre.

Le conducteur est sorti de la voiture et a commencé à marcher directement vers la dizaine de policiers qui attendaient patiemment à côté de leurs voitures. Faisant des signes de mains et semblant crier après des officiers de police, il a finalement été plaqué au sol par l'un des policiers. La course poursuite s'est arrêtée là.