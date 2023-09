Ford propose pour la première fois une version hybride rechargeable (PHEV) de son Ranger. Cependant, il faudra encore attendre un certain temps avant de pouvoir acheter ce pick-up partiellement électrique. Le constructeur américain a déjà fournit quelques détails sur les caractéristiques de son nouveau jouet.

Une variante avec plus de couple

Selon Ford, la combinaison du moteur turbo essence EcoBoost de 2,3 litres, du moteur électrique et de la batterie de traction offre « plus de couple que toute autre variante du Ranger ». Cela devrait permettre une autonomie sans émissions de plus de 45 kilomètres, y compris la conduite dans les zones environnementales. Ford met ainsi en œuvre sa stratégie consistant à proposer une large gamme d'options de propulsion dans le segment des pick-up.

De plus, le Ranger hybride rechargeable propose le système Ford Pro Power. Il met également l'énergie de la batterie de traction à la disposition des appareils électriques via des prises à l'intérieur et sur la zone de chargement. Les prises de la zone de recharge délivrent 2,3 kW à 10A. Selon Ford, il n’est pas nécessaire de recourir à des groupes électrogènes bruyants et encombrants sur les chantiers de construction ou en camping loin de la civilisation.

Comme pour les autres variantes de la série Ranger, la charge maximale sur remorque freinée pour l’hybride rechargeable devrait être de 3,5 tonnes. La production du Ford Ranger PHEV à transmission intégrale débutera fin 2024, et les premiers véhicules arriveront sur le marché début 2025.

Différents styles de conduite

Pour le fonctionnement électrique, le Ranger PHEV offre différents modes de conduite et donc une grande flexibilité quant à la manière et au moment d'utiliser l'énergie de la batterie. De plus, la variante hybride rechargeable dispose également de la traction intégrale éprouvée du Ranger. À cela s'ajoutent les cinq programmes de conduite on-road et off-road, également typiques du Ranger, ainsi qu'une multitude de systèmes de sécurité et d'assistances avancées.

"Nos clientes et clients souhaitent un véhicule électrifié qui convainc par ses performances et ses coûts d'exploitation avantageux, sans pour autant diluer les avantages typiques d'un pick-up. Le Ford Ranger PHEV convient aussi bien pour le travail que pour les loisirs et la famille. Grâce à sa propulsion hybride, il convainc par d'excellentes propriétés tout-terrain, une charge utile élevée et une énorme force de traction pour les remorques lourdes. En même temps, il permet de courtes excursions sans émissions de gaz d'échappement. Et avec Ford Pro Power Onboard, les conductrices et conducteurs de Ranger peuvent aussi s'alimenter très facilement en électricité sur les chantiers ou les campings" - Hans Schep, directeur général de Ford Pro Europe

Actuellement, le Ford Ranger est disponible avec une cabine simple, une cabine supplémentaire ou une cabine double. Des moteurs diesel entre 170 et 240 CV, sur demande également avec traction intégrale. L'agrégat le plus puissant est couplé à une boîte automatique à 10 vitesses. La cabine simple n'existe qu'en diesel 170 ch à commande manuelle. Les prix d'entrée de gamme se situent entre 40.210 et 43.185 euros selon le type de carrosserie.